دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه از موفقیت مانور انتخابات تمام‌الکترونیک در استان خبر داد و گفت: آمادگی‌های لازم در حال انجام است، اما زمان قطعی برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا هنوز اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حمید شرفی با اشاره به موفقیت مانور انتخابات تمام‌الکترونیک در استان کرمانشاه گفت: مراحل آماده‌سازی برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در حال پیگیری است.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری مانور انتخابات تمام‌الکترونیک در سطح کشور گفت: این مانور روز گذشته در استان‌ها، شهر‌ها و بخش‌ها برگزار شد و در استان کرمانشاه نیز با موفقیت همراه بود؛ با این حال، زمان برگزاری انتخابات و تصمیم نهایی درباره آن باید از سوی مراجع مسئول اعلام شود.

شرفی با اشاره به تأثیر وقفه ایجادشده در روند برگزاری انتخابات بر برنامه‌های افزایش مشارکت افزود: این وقفه، چشم‌انداز اولیه درباره میزان مشارکت مردم را دستخوش تغییر کرد و بسیاری از برنامه‌های دستگاه‌های دست‌اندرکار، از جمله مجموعه وزارت کشور، برای افزایش مشارکت و جلب توجه مردم به انتخابات را متوقف ساخت.

وی گفت: با وجود این شرایط، انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از موضوعات مهم کشور است و امیدواریم با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری و همراهی مسئولان، مجریان و سایر دست‌اندرکاران، توجه عمومی به این رویداد افزایش یابد و زمینه مشارکت گسترده مردم فراهم شود.