تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و فجر شهید سپاسی در هفته هفتم لیگ برتر به مصاف هم می‌روند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در دیدار معوقه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور؛ جام خلیج فارس و از هفته هفتم آلومینیوم در شیراز با فجر شهید سپاسی مسابقه می‌دهد.

در این دیدار که قضاوت آن را کوپال ناظمی بر عهده دارد آلومینیوم اراک که در فصل جدید لیگ به هیچ تیمی نباخته و با ۴ تساوی و ۳ پیروزی با ۱۳ امتیاز در رده پنجم جدول است، برای باقی ماندن در جمع مدعیان به پیروزی در این دیدار می‌اندیشد.

در آنسوی میدان فجری‌ها که در ۷ بازی خانگی خود در ورزشگاه پارس شیراز به هیچ تیمی نباخته‌اند در شرایطی از میهمان اراکی خود پذیرایی می‌کنند که برای خودنمایی در مقابل دیدگان سرمربی سابق خود؛ پیروز قربانی به دنبال افزودن ۳ امتیاز این مسابقه با اندوخته ۷ امتیازی خود هستند.

بدین ترتیب فجر رده چهاردهمی از ساعت ۱۷ امروز سه شنبه ۲۱ مهر میزبان تیم رده پنجمی آلومینیوم اراک است.