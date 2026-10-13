در همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند و یک مجری شناخته‌شده رسانه‌های این کشور، نخستین برنامه تلویزیونی «امروز تایلند» با محوریت معرفی تاریخ، فرهنگ، تمدن و سبک زندگی مردم ایران تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «کوسوما یوتاساموت» خبرنگار و مجری شناخته شده رسانه‌های تایلند ضمن حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با مهدی زارع بی عیب، رایزن فرهنگی کشورمان درباره ظرفیت‌های همکاری رسانه‌ای برای معرفی ابعاد فرهنگی و اجتماعی ایران گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، طرفین درباره ضرورت معرفی واقعیت‌های جامعه ایرانی به مخاطبان تایلندی تبادل نظر کردند.

زارع بی عیب، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند با اشاره به شرایط کنونی کشور و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر اهمیت شناخت واقعیت‌های جامعه ایران و ارائه تصویری دقیق، واقعی و متوازن از کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به فشار‌های سیاسی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا و متحدان آن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ملت ایران طی سال‌های گذشته، با وجود فشار‌ها و محدودیت‌های خارجی، با اتکا به اراده ملی، ظرفیت‌های داخلی و حفظ استقلال کشور مسیر خود را ادامه داده است.

زارع بی عیب با بیان اینکه شناخت ایران صرفاً از طریق اخبار سیاسی و تحولات روز امکان‌پذیر نیست، افزود: برای درک صحیح این کشور باید به پیشینه تاریخی، فرهنگ، تمدن، سبک زندگی، آداب و رسوم و ویژگی‌های اجتماعی مردم ایران نیز توجه کرد.

وی نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و ایجاد شناخت میان ملت‌ها را مهم دانست و ظرفیت رسانه‌های تایلندی برای معرفی ابعاد فرهنگی و اجتماعی ایران را مورد توجه قرار داد.

رایزن فرهنگی ایران همچنین با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند، توسعه ارتباطات رسانه‌ای و تولید برنامه‌های فرهنگی مشترک را زمینه‌ای مناسب برای آشنایی بیشتر جامعه تایلند با ایران و تقویت ارتباطات میان دو ملت عنوان کرد.

زارع بی عیب با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد متنوع فرهنگ ایرانی، اظهار کرد: معرفی ایران نباید به موضوعات سیاسی محدود شود؛ بلکه باید زمینه آشنایی مخاطبان تایلندی با بخش‌های گسترده‌تری از هویت، تاریخ، تمدن، فرهنگ و زندگی روزمره مردم ایران فراهم شود.

یوتاساموت در سخنانی، با اشاره به مشاهدات خود از جامعه ایرانی، مردم، فضای اجتماعی، فرهنگ و سبک زندگی در ایران، دیدگاه‌هایش را درباره برخی موضوعات فرهنگی و اجتماعی کشورمان تشریح کرد.

این خبرنگار تایلندی ضمن تشریح فعالیت‌های رسانه‌ای خود، پیشنهاد همکاری برای تولید برنامه‌ای تلویزیونی با رویکرد فرهنگی و بین‌المللی را مطرح کرد.

یوتاساموت در برنامه «Thailand Today» توضیح داد: در قالب این برنامه، مجری با حضور در محل اقامت یا مراکز وابسته به نمایندگی‌های دیپلماتیک کشور‌های مختلف در تایلند، با سفرا و نمایندگان سیاسی و فرهنگی آنان گفت‌و‌گو می‌کند و از این طریق، بخش‌هایی از تاریخ، فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم، سنت‌ها، سبک زندگی و ویژگی‌های اجتماعی کشور‌های مختلف را به مخاطبان تایلندی معرفی می‌کند.

به گفته وی، هدف اصلی این برنامه، افزایش شناخت جامعه تایلند از ملت‌های مختلف جهان، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کشور‌ها و ایجاد بستری برای ارتباط مستقیم نمایندگان فرهنگی و دیپلماتیک با مخاطبان تایلندی است.

یوتاساموت افزود: چنین برنامه‌ای می‌تواند فراتر از ارائه اطلاعات رسمی و سیاسی، تصویری انسانی و فرهنگی از کشور‌های مختلف ارائه دهد و با معرفی فرهنگ و سبک زندگی ملت‌ها، به تقویت شناخت متقابل و ارتباطات میان‌فرهنگی کمک کند.

این خبرنگار و مجری تایلندی همچنین از برنامه خود برای تولید نسخه‌ای جدید و به‌روزتر از این مجموعه و پخش آن از شبکه تلویزیونی Thai PBS خبر داد؛ شبکه‌ای شناخته‌شده در تایلند که ظرفیت مناسبی برای انتشار محتوای فرهنگی و معرفی کشور‌های مختلف دارد.

وی پیشنهاد کرد نخستین قسمت نسخه جدید این برنامه به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد و رایزن فرهنگی ایران به‌عنوان نخستین مهمان آن، در گفت‌وگویی تلویزیونی به معرفی ابعاد مختلف فرهنگ و تمدن ایران بپردازد.

بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، گفت‌وگوی تلویزیونی می‌تواند موضوعات متنوعی از جمله پیشینه تاریخی و تمدنی ایران، میراث فرهنگی و هنری، آداب و رسوم و آیین‌های ایرانی، سبک زندگی مردم، ویژگی‌های جامعه معاصر ایران، ظرفیت‌های فرهنگی کشور و مناسبات فرهنگی ایران و تایلند را دربرگیرد.

همچنین، پرداختن به مشاهدات شخصی مجری از سفر به ایران و مقایسه برداشت‌های پیشین وی با توضیحات ارائه‌شده در برنامه، از جمله محور‌هایی است که می‌تواند به افزایش جذابیت و تقویت وجه تعاملی این گفت‌و‌گو کمک کند.

در ادامه این دیدار، طرفین درباره جزئیات اجرایی تولید برنامه، محل فیلم‌برداری، زمان حضور گروه تولید، محور‌های اصلی گفت‌و‌گو، نحوه معرفی رایزنی فرهنگی و ظرفیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی‌های لازم برای تصویربرداری تبادل نظر کردند.

بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد گروه تولید برنامه روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند حضور یابد و تصویربرداری و مصاحبه با رایزن فرهنگی انجام شود.

اختصاص نخستین قسمت نسخه جدید این برنامه به جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای معرفی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و انسانی کشورمان از طریق گفت‌وگوی مستقیم با یک مقام فرهنگی و در قالب برنامه‌ای تلویزیونی برای مخاطبان تایلندی فراهم می‌کند.

همچنین، حضور یک خبرنگار و مجری تایلندی که تجربه سفر به ایران را دارد، می‌تواند به ملموس‌تر شدن محتوای برنامه کمک کند؛ چراکه بخشی از گفت‌و‌گو بر اساس مشاهدات و پرسش‌های مخاطبی شکل می‌گیرد که از نزدیک با جامعه ایرانی آشنا شده است.