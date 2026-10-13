به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه انصاری در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد افزود: سازمان ملی استاندارد پس از ۱۰۰ سال فعالیت باید مسیر خود را تغییر دهد و با حرکت به سمت تدوین مقررات فنی، شیوه ارزیابی کالاها را متناسب با میزان ریسک هر محصول تنظیم کند.

او استاندارد را یکی از مؤلفه‌های مؤثر در توسعه پایدار کشور دانست و گفت: نظام استاندارد با نیازهای کشور و امنیت اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و باید در سیاست‌گذاری‌ها به این موضوع توجه شود.

انصاری افزود: نظام استاندارد امروز با توجه به شرایط جنگی و تاب آوری اقتصادی تدوین شده است، نحوه ارزیابی‌ها در شرایط اضطرار است و باید شرایط موجود را درنظر گفت.

انصاری با اشاره به محدودیت ابزارهای موجود برای ارزیابی محصولات در کشور، گفت: ابزارهای فعلی پاسخگوی همه نیازها نیست و تحول در نظام استاندارد کشور ضرورت دارد، در همین راستا، سند تحول نظام استاندارد کشور آماده شده و دستورالعمل‌های جدید نیز در حال تدوین است.

او با بیان اینکه ایران وارد نسل سوم استانداردسازی شده است، افزود: کشورهای پیشرفته در نسل پنجم استانداردسازی قرار دارند و مقدمات لازم برای تحول در استانداردهای کشور فراهم شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین بر ضرورت کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی در ارزیابی محصولات تأکید کرد و گفت: تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات باید مسئولیت کیفیت محصولات و خدمات خود را بر عهده بگیرند.