مسئول مبارزه با قاچاق اقلام سلامت محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کشف و ضبط بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ قوطی شیرخشک کودکان به ارزش تقریبی چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، احمد اصل‌شهرکی گفت: مقابله با قاچاق این فرآورده‌ها، علاوه بر جلوگیری از خروج غیرقانونی کالا از کشور، در صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از عرضه و توزیع فرآورده‌ها خارج از مسیر‌های قانونی نقش مهمی دارد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت شهروندان در شناسایی و گزارش تخلفات تأکید کرد و گفت: گزارش‌های مردمی می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی موارد مشکوک و تقویت نظارت بر عرضه و جابه‌جایی اقلام سلامت‌محور داشته باشد.

مسئول مبارزه با قاچاق اقلام سلامت محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با قاچاق اقلام سلامت‌محور، موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۹۰ وزارت بهداشت یا شماره تماس ۳۳۳۷۲۰۶۲ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گزارش داده تا در اسرع وقت توسط کارشناسان این حوزه پیگیری شود.