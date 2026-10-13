مدیرعامل گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان با تأکید بر نقش انرژی خورشیدی در کاهش ناترازی برق گفت: تأمین پایدار انرژی نیازمند توسعه هم‌زمان ظرفیت تولید، تقویت زیرساخت‌های شبکه، مدیریت مصرف و ایجاد سازوکار‌های مطمئن برای سرمایه‌گذاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میثم جعفرزاده در حاشیه هشتمین کنفرانس نیروگاه خورشیدی ایران و در جمع خبرنگاران افزود: ناترازی برق کشور صرفاً بعلت کمبود ظرفیت تولید نیست، بلکه مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در حوزه تولید، تأمین سوخت، انتقال، توزیع و مدیریت مصرف در شکل‌گیری آن نقش دارند؛ ازاین‌رو، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید در چارچوب برنامه‌ای جامع برای ارتقای پایداری و امنیت شبکه برق دنبال شود.

وی گفت: انرژی خورشیدی با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی ایران، یکی از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری در صنعت برق است و می‌تواند ضمن کاهش فشار بر نیروگاه‌های حرارتی، به تنوع‌بخشی منابع تولید و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی کمک کند؛ با این حال، انرژی خورشیدی بخشی از راه‌حل ناترازی است و جایگزین اصلاحات ساختاری صنعت برق نمی‌شود.

مدیرعامل گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان با تأکید بر ضرورت توجه به معماری امنیت انرژی کشور افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با ظرفیت پذیرش شبکه، زیرساخت‌های انتقال و نیاز واقعی مصرف انجام شود. در طرح‌های بزرگ‌مقیاس، ساخت پست‌ها و خطوط انتقال، بهره‌گیری از سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و مدیریت نوسانات تولید، از الزامات اساسی بهره‌برداری پایدار و اقتصادی به شمار می‌رود.

جعفرزاده با اشاره به ضرورت ایجاد بستر مطمئن برای حضور سرمایه‌گذاران گفت: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ماهیتی بلندمدت دارد و بدون ثبات مقررات، سازوکار‌های شفاف فروش برق، تضمین وصول مطالبات و امکان پیش‌بینی بازگشت سرمایه، نمی‌توان انتظار مشارکت گسترده و مستمر بخش خصوصی را داشت.

او افزود: استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، بازار سرمایه و مدل‌های نوین تأمین مالی پروژه‌محور، در کنار مدیریت ریسک‌های اقتصادی و ارزی، می‌تواند روند اجرای طرح‌های تجدیدپذیر را تسریع کند. در این مسیر، هماهنگی میان سیاست‌گذار، نهاد‌های مالی و سرمایه‌گذاران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرعامل گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان با تأکید بر اهمیت کیفیت سرمایه‌گذاری گفت: معیار موفقیت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صرفاً میزان ظرفیت نصب‌شده نیست، بلکه توان واقعی تولید، کیفیت طراحی و اجرا، قابلیت اتصال به شبکه، ضریب بهره‌برداری و بازده اقتصادی پروژه‌ها نیز باید مبنای ارزیابی قرار گیرد.

او درباره رویکرد گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان در توسعه زیرساخت‌های انرژی افزود: راهبرد این مجموعه بر سرمایه‌گذاری هدفمند، مطالعات دقیق فنی و اقتصادی، مدیریت مهندسی پروژه‌ها و تبدیل منابع مالی به ظرفیت عملیاتی و قابل اتکای تولید برق استوار است.

جعفرزاده همچنین گفت: مسئله امنیت انرژی دیگر محدود به اوج مصرف تابستان نیست؛ محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در زمستان نیز ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تولید و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را برجسته کرده است.

او در پایان افزود: امنیت پایدار انرژی با افزایش صرف ظرفیت نیروگاهی به دست نمی‌آید، بلکه حاصل توسعه متوازن تولید، تقویت شبکه، ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌های موجود، مدیریت مصرف و سرمایه‌گذاری هوشمندانه است. انرژی خورشیدی در این مسیر نقشی مهم دارد، اما حل ریشه‌ای ناترازی برق نیازمند اصلاح ساختار و حکمرانی صنعت انرژی کشور است.