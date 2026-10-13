به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون نیروگاهی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان گفت: طبق برنامه ریزی‌های از پیش تعیین شده در راستای بهبود وضعیت و بالا بردن آمادگی تولید در نیروگاه‌های برق آبی استان، عملیات تعمیرات سالیانه در سد و نیروگاه‌های شهید عباسپورو مسجدسلیمان آغاز شد.

فرزاد جونعلی وند افزود: هم اکنون تعمیرات سالیانه واحد‌های ۲، ۷ و۸ نیروگاه شهید عباسپور و واحد ۵ و ۶ نیروگاه مسجدسلیمان آغاز شده و نیرو‌های متخصص این شرکت با توان فنی بالا این مهم را با موفقیت همانند سال‌های گذشته به انجام خواهند رساند.

گفتنی است که نیروگاه شهید عباسپور با ۸ واحد ۲۵۰ مگاواتی دارای توان نامی ۲۰۰۰ مگاوات و همچنین نیروگاه مسجدسلیمان با ۸ واحد ۲۵۰ مگاواتی با توان نامی ۲۰۰۰ مگاوات تولید انرژی می‌کنند.