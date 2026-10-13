رئیس اداره ورزش و جوانان فسا از کمبود امکانات ورزشی در این شهرستان و ۱۵ طرح نیمه تمام در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره ورزش و جوانان فسا گفت: شهرستان قهرمان پرور فسا با وجود بیش از ۵ هزار ورزشکار بیمه شده به دلیل کمبود امکانات ورزشی و طرح‌های نیمه تمام ورزشی دچار مشکلاتی است.

تقی نژاد به مجموعه ورزشی انقلاب این شهرستان اشاره کرد و افزود: در این مکان ساختمانی نیمه‌کاره وجود دارد که ساخت آن نیمه تمام رها شده است و در صورت تکمیل و بهره برداری این طرح امکان اقامت ۲۵۰ ورزشکار برای حضور در مسابقات ورزشی فراهم می‌شود.

او بیان کرد: بیش از ۱۵ طرح ورزشی نیمه تمام دیگر در نقاط مختلف شهرستان فسا وجود دارد که برای تکمیل این طرح‌ها به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رئیس اداره ورزش و جوانان فسا در پایان گفت: با تکمیل این طرح‌های نیمه‌تمام علاوه بر ارتقای سرانه ورزشی شهرستان فسا روزانه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ ورزشکار از این فضا‌های ورزشی می‌توانند استفاده کنند.