به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در دور سوم مسابقات تنیس مسترز شانگهای که دیروز در چین ادامه یافت، کارلوس آلکاراس تنیسور مدعی اسپانیایی با شکست ۰ - ۲ مقابل زیزو برگز بلژیکی از دور مسابقات کنار رفت. این در حالیست که آلکاراس هنوز به طور کامل از مصدومیت زانو رهایی نیافته است. این نتیجه و در کنار آن غیبت یانیک سینر ایتالیایی مرد شماره یک کنونی جهان باعث می‌شود تا آلکساندر زورف تنیسور ۲۹ ساله آلمانی با صعود به دور چهارم و امید به قهرمانی، عملا در جدول جهانی آتی عنوان مرد شماره یک جهان را به خود اختصاص بدهد. او نخستین تنیسور آلمانی خواهد بود که به این افتخار دست پیدا می‌کند و همچنین مسن‌ترین تنیسور تاریخ خواهد بود که اولین بار به صدر رده بندی جهانی صعود می‌کند.

این تنها موفقیت زورف نخواهد بود، زیرا او امتیاز کافی برای حفظ عنوان مرد شماره یک جهان را تا پایان فصل در اختیار خواهد داشت و عملا تنیسور برتر سال ۲۰۲۶ لقب گرفت.

زورف گفت: فصل فوق العاده‌ای برای من بوده است و توانستم در گرنداسلم‌های رولن گروس و یو اس اوپن قهرمان شوم و حالا صدرنشین رده بندی جهانی هستم تا رویاهایم به واقعیت تبدیل شوند. برای رسیدن به این موفقیت تلاش زیادی کردم. به ویژه از زمانی که از مصدومیت مچ پا در نیمه نهایی رولن گروس ۲۰۲۲ برگشتم. حالا می‌خواهم فرم خوب خود را حفظ کنم.