به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهرستان کوثر با داشتن شرایط اقلیمی مناسب و منابع آبی خدادادی، یکی از مناطق مستعد پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی است.

محمد اله بخش مدیرکل شیلات اردبیل با اشاره به آمار تولید در این شهرستان افزود: در سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ تن تولید در این شهرستان داشته‌ایم که این تولید در ۲۴ مزرعه پرورش ماهی اتفاق افتاده و زمینه اشتغال ۳۰ نفر را در سطح شهرستان فراهم کرده است؛ مطالعات امکان‌سنجی خوبی نیز توسط دانشگاه‌های معتبر برای این شهرستان انجام شده است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به پروژه‌های جدید در شهرستان کوثر ادامه داد: در هفته دولت امسال، کلنگ‌زنی پرورش ماهیان خاویاری به ظرفیت ۵۰ تن و استحصال ۳.۵ تن خاویار انجام شد که نوید خوبی برای شهرستان است؛ همچنین استفاده از ظرفیت سد‌های معیشتی و سد‌های غیرشرب این شهرستان در دستور کار قرار دارد و امسال پرورش در قفس برای اولین‌بار در یکی از سد‌های غیرشرب اجرا خواهد شد.

اله بخش با ارائه پیشنهادی به کشاورزان و باغداران شهرستان کوثر یادآور شد: باتوجه‌به اینکه تعداد استخر‌های ذخیره آب یا استخر‌های دومنظوره کشاورزی در سطح شهرستان زیاد است، کشاورزان می‌توانند با دریافت کارت شناسایی آبزی‌پروری از طریق اداره کل شیلات، برای چهارتا پنج ماه به تولید و پرورش ماهی بپردازند و این طرح می‌تواند شهرستان کوثر را از لحاظ آبزی‌پروری ممتاز کند.