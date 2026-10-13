از مجموع طرح‌های هادی مصوب در استان، ۴۳ درصد معادل ۷۶۷ روستا به مرحله اجرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن خراسان رضوی گفت:تعداد طرح های هادی اجرا شده، بیانگر بخشی از اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت کالبدی روستا‌ها و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی در مناطق روستایی خراسان رضوی است.

مهرافزا افزود:در مجموع طی سه سال اخیر، طرح‌های هادی در ۷۶۷ روستا اجرا شده است.همچنین طرح‌های هادی در ۳۱۴ روستا مورد بازنگری موضوعی قرار گرفته، اقدامی که با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان بازنگری و متناسب‌سازی طرح‌ها با نیاز‌های موجود روستا‌ها انجام شده است.

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن خراسان رضوی تصریح کرد: در بخش واگذاری اراضی روستایی، بیش از ۱۰ هزار خانوار در روستا‌های استان از واگذاری اراضی بهره‌مند شده‌اند؛ اقدامی که مطابق اطلاعات تصویر، معادل عملکرد ۱۵ سال پیش از آن عنوان شده است.