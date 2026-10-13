مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» زمینه‌ساز شناسایی استعداد‌ها و هدایت تحصیلی هدفمند است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر ضرورت شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزان از دوره متوسطه اول، گفت: آموزش مهارت‌های کاربردی در کنار دروس رسمی، زمینه‌ساز شکوفایی توانمندی‌ها، انتخاب آگاهانه مسیر تحصیلی و آمادگی برای ورود به بازار کار است.

ایوب رضایی در آغاز جشن «استعداد وهویت‌یابی» و اجرای طرح «هر دانش‌آموز، یک مهارت» همزمان با سراسر کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: دانش‌آموزان امروز مسئولیت دارند ادامه‌دهنده راه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی باشند و با تلاش، مسئولیت‌پذیری و کسب دانش و مهارت، برای آینده کشور نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اهمیت آموزش مهارت در نظام‌های آموزشی دنیا، اضافه کرد: دانش‌آموزان در کنار یادگیری علوم و دروس نظری، باید فرصت کسب مهارت‌های متناسب با علاقه و استعداد خود را نیز داشته باشند؛ چراکه توانمندی افراد تنها به حفظ مطالب کتاب‌های درسی محدود نمی‌شودو هر دانش‌آموز ظرفیت‌ها و استعداد‌های متفاوتی دارد که با شناسایی و هدایت صحیح می‌توان زمینه شکوفایی آنها را فراهم کرد.

رضایی با بیان اینکه مهارت‌آموزی می‌تواند به پرورش خلاقیت، ایده‌پردازی و افزایش فرصت‌های شغلی در آینده کمک کند، ادامه داد: برخی مهارت‌ها از نوع نرم، مانند تفکر انتقادی و حل مسئله، و برخی دیگر مهارت‌های عملی و فنی هستند که هر دو در زندگی فردی، اجتماعی و شغلی دانش‌آموزان اهمیت دارند.

وی با انتقاد از غلبه نگاه مدرک‌محور در انتخاب رشته و مسیر تحصیلی، گفت: نباید تصور کنیم که موفقیت همه دانش‌آموزان صرفاً در ورود به رشته‌های نظری و قبولی در کنکور خلاصه می‌شود. اگر استعداد‌ها و علایق دانش‌آموزان از سال‌های نخست تحصیل شناسایی شود، می‌توان آنان را به سمت رشته‌ها و مهارت‌هایی هدایت کرد که با توانایی‌هایشان تناسب دارد و زمینه اشتغال و کسب درآمد را در آینده برایشان فراهم می‌کند.

رضایی با اشاره به ظرفیت‌های حوزه‌های فنی و حرفه‌ای و مشاغل مهارتی، تأکید کرد: برخورداری از مهارت تخصصی و ارائه خدمات باکیفیت می‌تواند فرصت‌های شغلی مناسبی ایجاد کند؛ بنابراین، لازم است خانواده‌ها و مدارس نیز به اهمیت مهارت‌آموزی توجه بیشتری داشته باشند و انتخاب مسیر تحصیلی را بر پایه استعداد، علاقه و توانایی دانش‌آموزان دنبال کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر ضرورت اجرای عملی و مستمر طرح «هر دانش‌آموز، یک مهارت» گفت: این طرح نباید به برگزاری یک مراسم یا بیان چند توصیه محدود شود، بلکه باید در طول سال تحصیلی به‌صورت جدی دنبال شود تا دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های کتاب‌های درسی، یک مهارت کاربردی را نیز فرا بگیرند.

وی با اشاره به آغاز این برنامه از پایه هفتم، خواستار مشارکت و همراهی مدارس در پایه‌های هشتم و نهم نیز شد و افزود: هدف این است که دانش‌آموزان تا پایان دوره متوسطه اول، متناسب با علاقه و استعداد خود، مهارتی را فرا بگیرند و با شناخت دقیق‌تری از توانمندی‌هایشان وارد دوره متوسطه دوم شوند و درباره انتخاب رشته تحصیلی تصمیم بگیرند.

رضایی با تأکید بر ضرورت ارزیابی نتایج اجرای طرح در پایان سال تحصیلی، اظهار کرد: باید در پایان سال بررسی کنیم که چه تعداد از دانش‌آموزان شرکت‌کننده توانسته‌اند یک مهارت مشخص را به‌درستی یاد بگیرند؛ چراکه موفقیت این برنامه در گرو دستیابی به نتیجه عملی و قابل ارزیابی است.