دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در نشست خبری امروز با اشاره به دستاورد‌های زیرساختی کشور، از توانمندی ایران در مدیریت ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک و نهایی شدن گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نشست خبری رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تجلیل از شهدای دفاع سایبری و حضور رسانه‌های داخلی و خارجی آغاز شد. در این نشست، محور‌های کلیدی حاکمیت ملی بر فضای دیجیتال، امنیت ملی و مقابله با ابزار‌های نفوذ سایبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نهایی شدن نقشه راه شبکه ملی اطلاعات

دکتر آقامیری در ابتدای سخنان خود گفت: گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مربوط به اسفند ۱۴۰۴ در حال آماده‌سازی است و تا ماه آینده به طور کامل نهایی خواهد شد. وی افزود در این راستا برخی از شاخص‌های ارزیابی این شبکه تغییر یافته تا با استاندارد‌های روز و نیاز‌های کشور سازگاری بیشتری داشته باشد.

تفاوت زیست‌بوم داخلی ایران و تجربه فرانسه





کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56740216"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5937597/56740216?width=600&height=350"></script></div> توانمندی در مقابله با استارلینک رئیس مرکز ملی فضای مجازی با مقایسه وضعیت ایران و فرانسه، تأکید کرد: برخلاف اعتراضات اخیر در فرانسه که در آن قطع اینترنت منجر به توقف خدمات بانکی و آموزشی شد، ایران به دلیل داشتن زیست‌بوم داخلی و شبکه ملی اطلاعات، خدمات حیاتی خود را حتی در شرایط بحرانی در دسترس مردم نگه داشته است. وی تصریح کرد: ایران در فضای مجازی و فیزیکی، مستعمره هیچ کشوری نخواهد شد و باید خدمات با بهترین کیفیت و بر اساس حاکمیت ملی ارائه گردند.

دکتر آقامیری با تأکید بر اینکه هر فناوری با فناوری دیگر قابل مدیریت است، اعلام کرد: چندین سامانه برای قطع ارتباط پایانه‌های زمینی و فضایی استارلینک با موفقیت آزمایش شده‌اند. وی با اشاره به موفقیت در به کارگیری این فناوری در حوادث دی‌ماه در منطقه‌ای خاص، از آمادگی ایران برای انتقال این توانمندی به کشور‌های همسو خبر داد.

استارلینک؛ از ابزار ارتباطی تا هدف نظامی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با استناد به کنوانسیون ژنو تأکید کرد: هر ابزار فناوری که در میدان رزم به کار گرفته شود، به یک هدف مشروع نظامی تبدیل می‌شود. وی هشدار داد : فناوری اینترنت ماهواره‌ای و استارلینک نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در صورت استفاده نظامی، هدف مشروع عملیات‌های متقابل خواهند بود.

اقتصاد محتوا و حاکمیت بر فضای مجازی

در بخش دیگری از سخنان خود، دکتر آقامیری اجرای مصوبه «تسهیم درآمد محتوا» را برای کشور حیاتی دانست و تأکید کرد: باید امکان بهره‌مندی مردم از ترافیکی که تولید می‌کنند فراهم شود تا دفاع از ارزش‌ها و هویت ملی در قالب‌های نوین دیجیتال تقویت گردد.