دوره تربیت خبرنگار تخصصی بهائیت‌شناسی با هدف ارتقای دانش تخصصی طلاب در حوزه فرقه بهائیت و تقویت مهارت‌های رسانه‌ای، به همت خبرگزاری رسا در قم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در دوره تربیت خبرنگار تخصصی بهائیت‌شناسی، استادان حوزه خبر و بهائیت‌پژوهی، موضوعات تخصصی مرتبط با ساختار سازمانی و نظام قدرت در فرقه بهائیت، ارتباط این فرقه با جریان‌های سیاسی و اجتماعی و مبانی تاریخی و پیشینه استعماری آن را آموزش می‌دهند.

آموزش اصول تیتر و لیدنویسی، روش‌های آرشیو خبری، سوژه‌یابی در فضای مجازی، مصاحبه و یادداشت‌نویسی و بررسی پرونده‌های مرتبط با بهائیان از دیگر محور‌های این دوره آموزشی است.