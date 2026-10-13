به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس هیات جودو استان کرمانشاه گفت: اردوی تیم ملی جودو بانوان از دیروز در کرمانشاه آغاز شده است و به مدت هشت روز و تا ۲۸ مهر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ۱۴ بانوی جودوکار از پنج استان کشور در این اردو تمرینات تخصصی و فنی خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی پشت سر خواهند گذاشت.

رئیس هیئت جودو کرمانشاه افزود: از ابتدای امسال تاکنون این چهارمین مرحله اردوی تیم‌های ملی جودو در کرمانشاه است.

وی هدف از میزبانی این اردو‌ها را ارتقای جودو کرمانشاه عنوان کرد و گفت: تلاش داریم تا جودوکاران کرمانشاهی در کنار ملی پوشان جودو کسب تجربه کنند و از نظر فنی و تکنیکی خود را ارتقاء دهند.