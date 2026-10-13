با حمایت و همراهی همشهریان آبادانی که در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ازدواج آسان نقش مؤثری ایفا کرده‌اند، سبک ازدواج آسان در آبادان گسترش می یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ از فعالان ترویج ازدواج آسان در شهرستان آبادان تجلیل و بر حمایت از این نوع ازدواج تاکید شد.

مسئول هماهنگی اجتماعی سپاه آبادان، با تأکید بر اهمیت مسئله جمعیت و ضرورت جبران کسری جمعیت، گفت: مسئله جمعیت یک دغدغه راهبردی برای کشور است و ما در بازه زمانی‌ ای قرار داریم که باید کسری جمعیتی آینده را جبران کنیم.

سرهنگ دوم پاسدار حسن رضایی مقدم در مراسم تجلیل از حامیان و ترویج‌کنندگان فرهنگ ازدواج آسان اظهار داشت: کارشناسان اجتماعی و جمعیت‌شناسی بر این باورند که در دهه جاری باید با افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری، جمعیت خود را حفظ کنیم؛ همان‌طور که امام شهید (رحمت‌الله‌علیه) فرمودند، کشور ظرفیت حداقل ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت را دارد.

مسئول هماهنگی اجتماعی سپاه آبادان با بیان اینکه «ازدواج‌های آسان» در این شهرستان مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفته است، افزود: با حمایت و همراهی همشهریان عزیز که در ترویج و نهادینه کردن این فرهنگ نقش مؤثری ایفا کرده‌اند، امروز از این افراد تجلیل شد. هدف ما این است که این سبک ازدواج را در سطح جامعه نهادینه کنیم.

وی با اشاره به اینکه شهرستان آبادان بیشترین میزان آمار ازدواج آسان را در سطح استان خوزستان دارد، ضمن قدردانی از تلاش و زحمات حامیان این طرح، گفت: سال جاری سه مراسم ازدواج مشترک به سبک آسان برگزار شده است. در سال قبل، هفت مراسم و در سال ۱۴۰۳ نیز ۹ مراسم مشابه برگزار شد که بطور میانگین هر مراسم، حداقل ۲۰ زوج حضور داشتند.