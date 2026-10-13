به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دیدار دو تیم خیبر خرم آباد و پرسپولیس تهران در دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشور، فردا ۲۲ مهرماه ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود.

نماینده لرستان با هفت امتیاز در رتبه دوازدهم و پرسپولیس با کسب ۱۶ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار گرفته است.

بر اساس اعلام عوامل اجرایی مسابقه، بیژن حیدری قضاوت دیدار خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران را بر عهده دارد و وحید سیفی، علیرضا ممبینی و محمدعلی صلاحی نیز به عنوان کمک‌داوران این دیدار معرفی شده‌اند.

همچنین یدالله جهانبازی ناظر مسابقه خواهد بود و حسین جهانی و میثم عباس‌پور به عنوان کمک‌داوران ویدیویی در این دیدار حضور خواهند داشت.

دیدار خیبر و پرسپولیس از منظر جدول، مسابقه‌ای میان تیم دوازدهم و تیم دوم لیگ برتر است، اما اهمیت آن برای نماینده لرستان فراتر از جایگاه فعلی دو تیم خواهد بود، خیبر با کسب سه امتیاز می‌تواند موقعیت خود را بهبود ببخشد.