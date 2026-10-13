به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، شرکت گاز استان گلستان در اطلاعیه اعلام کرد : در راستای ارتقای سطح ایمنی ، افزایش پایداری و تقویت زیر ساخت های شبکه گازرسانی و همچنین به منظور انجام تعمیرات ، عملیات فنی ضروری و افزایش ظرفیت ، جریان گاز مناطقی از شهرستان گنبدکاووس روز چهارشنبه ۲۲ مهر از ساعت ۶ صبح حداکثر به مدت ۱۵ ساعت قطع می‌شود.

این مناطق شامل بلوار امامزاده ، خیابانهای فجر، امامزاده ، سید قطب ، استاد شهریار ، صاحب الزمان ، سی متری مقداد، نامجو ، موسی بن جعفر ، رسالت ، خالد نبی ، خواجه عبدالله انصاری ، بلال حبشی و همچنین روستاهای قلندر آباد بالا و پایین و شهرک امامزاده و معابر فرعی منشعب از آنهاست.

ضروریست مشترکان مناطق ذکر شده تمهیدات لازم در خصوص تامین سوخت مورد نیاز به عمل آورند.