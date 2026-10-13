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شرکت گاز گلستان اعلام کرد: جریان گاز مناطقی از شهرستان گنبد کاووس با هدف افزایش ظرفیت شبکه در روز چهار شنبه ۲۲ مهر قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، شرکت گاز استان گلستان در اطلاعیه اعلام کرد : در راستای ارتقای سطح ایمنی ، افزایش پایداری و تقویت زیر ساخت های شبکه گازرسانی و همچنین به منظور انجام تعمیرات ، عملیات فنی ضروری و افزایش ظرفیت ، جریان گاز مناطقی از شهرستان گنبدکاووس روز چهارشنبه ۲۲ مهر از ساعت ۶ صبح حداکثر به مدت ۱۵ ساعت قطع میشود.
این مناطق شامل بلوار امامزاده ، خیابانهای فجر، امامزاده ، سید قطب ، استاد شهریار ، صاحب الزمان ، سی متری مقداد، نامجو ، موسی بن جعفر ، رسالت ، خالد نبی ، خواجه عبدالله انصاری ، بلال حبشی و همچنین روستاهای قلندر آباد بالا و پایین و شهرک امامزاده و معابر فرعی منشعب از آنهاست.
ضروریست مشترکان مناطق ذکر شده تمهیدات لازم در خصوص تامین سوخت مورد نیاز به عمل آورند.