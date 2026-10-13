به گفته رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان قرارداد‌های عمرانی و توسعه‌ای به ارزش بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب ۲۱ پیمان منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، معصومه کریمیان گفت: قرارداد‌های منعقد شده بخش‌های مختلفی از جمله احداث بزرگراه‌ها، احداث و تکمیل ساختمان‌های دولتی، خدماتی و آموزشی، بهسازی و بازآفرینی محله‌های شهری، تکمیل طرح‌های تفضیلی و نیز خرید خدمات مشاوره در طرح‌های مختلف را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های عمرانی در بازه زمانی مشخص و با کیفیت مطلوب یکی از راهبرد‌های این اداره کل بهره گیری از توان فنی و اجرایی پیمانکاران، تامین‌کنندگان و مشاوران بومی و غیربومی متخصص است.

رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: در این راستا به‌منظور شفافیت و رقابت‌پذیری تمام قرارداد‌ها و مناقصات این اداره کل از طریق فراخوان‌های عمومی و دعوت به همکاری شرکت‌های با توان اجرایی لازم از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌گیرد.

کریمیان تصریح کرد: فرآیند مناقصه نیز از مرحله فراخوان تا دریافت پیشنهادها، بازگشایی، ارزیابی و اعلام نتایج به‌صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد که این رویکرد موجب جلوگیری از تخلفات احتمالی، تسریع در فرآیند‌ها و افزایش شفافیت می‌شود.