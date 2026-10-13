سرپرست شبکه بهداشت و درمان بوکان از کشف و ضبط بیش از ۱۴ تن مواد غذایی و محصولات بهداشتی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: با احتساب این محموله، حجم اقلام فاسد و غیربهداشتی کشف‌شده از ابتدای سال جاری در بوکان به حدود ۵۰ تن رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سیاوش محمدزاده گفت: این محموله حجیم در جریان بازرسی‌های میدانی و هدفمند کارشناسان سلامت محیط از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی در سطح شهرستان شناسایی شد.

وی افزود: اقلام کشف‌شده شامل طیف وسیعی از محصولات از جمله انواع نوشیدنی، تنقلات، نبات، کیک، بستنی، آبلیمو، و همچنین محصولات آرایشی، بهداشتی و انواع شوینده بود که به دلیل انقضای تاریخ مصرف، نداشتن مشخصات لازم و عدم انطباق با استاندارد‌های بهداشتی، غیرمجاز تشخیص داده شدند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بوکان با اشاره به اینکه این محموله، چهارمین محموله اقلام غیرمجاز کشف‌شده در ماه‌های اخیر است، تصریح کرد: تمامی ۵۰ تن مواد غذایی و بهداشتی جمع‌آوری‌شده با رعایت دقیق الزامات زیست‌محیطی معدوم شده‌اند تا از چرخه مصرف خارج شوند.

محمدزاده تأکید کرد: حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان خط قرمز مجموعه بهداشت و درمان است و کارشناسان سلامت محیط به‌صورت مستمر، مواردی نظیر پروانه ساخت، تاریخ مصرف، شرایط نگهداری و مشخصات بهداشتی محصولات را در تمامی مراکز عرضه رصد می‌کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، از شهروندان خواست هنگام خرید محصولات غذایی و بهداشتی، حتماً به تاریخ مصرف، سلامت بسته‌بندی و وجود مجوز‌های قانونی توجه کنند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بوکان یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، عرضه محصولات فاقد مشخصات یا مشکوک، می‌توانند مراتب را به‌صورت شبانه‌روزی از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا کارشناسان مربوطه در اسرع وقت نسبت به پیگیری و برخورد قانونی اقدام کنند.