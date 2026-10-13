فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران، از بازداشت هفت عضو یک گروه حرفه‌ای موبایل‌قاپی در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای پایتخت خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ بیرانوند گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت مجرمانه گروهی از سارقان حرفه‌ای موبایل‌قاپ در مناطق شمال‌شرق تا شرق تهران، بررسی‌های اطلاعاتی و تخصصی برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد برخی از متهمان پیش‌تر نیز به اتهام سرقت‌های مشابه دستگیر شده و سابقه حضور در کانون اصلاح و تربیت را داشته‌اند، اما پس از مدتی بار دیگر فعالیت‌های مجرمانه خود را از سر گرفته‌اند.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران ادامه داد: کارآگاهان پس از جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و اخذ دستور قضایی برای ورود به مخفیگاه متهمان، با انجام تحقیقات شبانه‌روزی و اقدامات فنی و اطلاعاتی، سرانجام سحرگاه هفتم مهرماه ۱۴۰۵، طی عملیاتی ضربتی در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای پایتخت، هفت متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به ترکیب سنی افراد دستگیرشده گفت: متهمان بین ۱۶ تا ۳۸ سال سن دارند و در میان آنان چهار نوجوان ۱۶ و ۱۷ ساله، یک جوان ۲۰ ساله، دو متهم ۲۴ و ۲۵ ساله و یک متهم ۳۸ ساله حضور دارند.

سرهنگ بیرانوند تصریح کرد: متهمان در جریان بازجویی‌های جداگانه به ارتکاب چندین فقره موبایل‌قاپی با استفاده از موتورسیکلت اعتراف کردند. بر اساس اظهارات اولیه، سرقت‌ها عمدتاً به‌صورت دونفره انجام می‌شد و گوشی‌های سرقتی نیز به فردی فروخته می‌شد که در نقش خریدار اموال مسروقه فعالیت داشت.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران افزود: در ادامه تحقیقات، سرنخ‌هایی از فعالیت فرد دیگری که به‌عنوان مالخر حرفه‌ای در خرید اموال مسروقه نقش داشته و تبعه افغانستان است، به دست آمده و اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی اعضای این باند، بررسی شکایت‌های مرتبط و دستگیری دیگر افراد مرتبط با پرونده همچنان ادامه دارد.