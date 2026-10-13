فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از کاهش ۷ درصدی مصرف بنزین پس از اجرای طرح اصلاح نرخ سوم خبر داد و اعلام کرد مصرف گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) نیز در بازه زمانی ۱۷ شهریور تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵، در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۱۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امروز با قدردانی از کارکنان دولت و شهروندان مشارکت‌کننده در پویش «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» گفت: با اجرای طرح اصلاح نرخ سوم، مصرف بنزین ۷ درصد کاهش یافته است.

او با اشاره به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، مصرف بنزین از ۱۷ شهریور تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و مصرف سی‌ان‌جی نیز ۱۲ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی دولت با تأکید بر مزایای استفاده از سی‌ان‌جی بیان کرد: افزایش مصرف این سوخت می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در مصرف بنزین کمک کند. اگر مصرف بنزین با روند افزایشی گذشته ادامه می‌یافت، کشور به واردات بیشتری نیاز داشت.

مهاجرانی همچنین با اشاره به آثار اقتصادی کاهش مصرف سوخت افزود: دولت منابع حاصل از این کاهش را به‌طور مستقیم برای رسیدگی به مسائل معیشتی مردم اختصاص خواهد داد.