۵ اثر تاریخی استان اصفهان شامل بقعه باباحاجی خالدآباد نطنز، بیمارستان معدن انارک نائین، خانه روحانی (بزرگ)، بیمارستان اخوان و مسجد کلهر کاشان، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بقعه باباحاجی خالدآباد واقع در شهرستان نطنز، با قدمت اواخر دوره صفویه، بیمارستان معدن انارک در شهرستان نائین و خانه روحانی (بزرگ)، بیمارستان اخوان و مسجد کلهر در شهرستان کاشان، چهار اثر تاریخی دیگر استان اصفهان هستند که به ثبت ملی رسیده‌اند.

این آثار در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور و در چارچوب قوانین مربوط به حفظ آثار ملی به ثبت رسیده‌اند.