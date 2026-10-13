معاون توسعه شهرداری‌های کشور با اشاره به رشد سرانه فضای سبز و توسعه زیرساخت‌های ورزشی بافق، این شهر را برخوردار از ظرفیت‌های لازم برای تبدیل‌شدن به مقصد گردشگری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجابی، با تأکید بر ظرفیت‌های شهری بافق گفت: تداوم اقدامات مدیریت شهری و معرفی مناسب جاذبه‌ها و امکانات این شهر می‌تواند زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کند.

وی با اشاره به روند توسعه فضای سبز بافق افزود: سرانه فضای سبز این شهر در مدت ۱۰ سال گذشته از کمتر از ۱۰ مترمربع به بیش از ۳۵ مترمربع رسیده است؛ رقمی که به گفته وی، بالاتر از میانگین کشوری است.

مجابی با بیان اینکه فضا‌های سبز و تفرجگاهی بافق علاوه بر تأمین نیاز‌های تفریحی شهروندان، ظرفیت میزبانی از گردشگران را نیز دارند، اظهار کرد: طراحی و توسعه این فضا‌ها می‌تواند در رونق گردشگری شهری نقش مؤثری داشته باشد.

معاون توسعه شهرداری‌های کشور، توجه به زیرساخت‌های ورزشی را از دیگر ظرفیت‌های بافق برشمرد و گفت: علاقه‌مندی جوانان این شهر به ورزش و حضور ورزشکاران افتخارآفرین در سطح کشور، از جمله ظرفیت‌هایی است که با حمایت مدیریت شهری می‌تواند تقویت شود.

وی تأکید کرد: بافق با تکیه بر امکانات موجود و معرفی هدفمند توانمندی‌های خود می‌تواند به شهری با هویت و برند گردشگری مشخص تبدیل شود و میزبان گردشگران ایرانی و خارجی باشد.

مجابی توسعه گردشگری را فرصتی برای رونق شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست و افزود: توجه به نیاز‌های گردشگران در کنار توسعه امکانات شهری، می‌تواند زمینه بهبود خدمات و فراهم‌شدن شرایط مطلوب‌تر برای زندگی شهروندان را فراهم کند.

در حاشیه این بازدید نیز مجابی با کاشت یک اصله نخل در بستان‌سرای وحشی بافقی، در اقدامی نمادین در توسعه فضای سبز این شهر مشارکت کرد.