رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های تربیتی برای پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیاز‌های دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سردار مسلمی پور امروز در نشست شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی با حضور وزیر آموزش‌وپرورش ، با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان بسیج دانش آموزی کشور در تابستان و آغاز سال تحصیلی ، بر تقویت همکاری‌های مشترک برای توسعه فعالیت‌های تربیتی در مدارس تاکید کرد .

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور ، با اشاره به انتخاب ۲ هزار مدرسه به‌عنوان کانون تربیتی محله، افزود : در برنامه‌های اوقات فراغت این مدارس، حدود ۷۰۰ هزار دانش‌آموز ثبت‌نام کردند و از فعالیت‌های آموزشی، مهارتی و فرهنگی بهره‌مند شدند.

توزیع اقلام حمایتی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان میان دانش‌آموزان نیازمند

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با اشاره به اجرای پویش «همکلاسی مهربان ۷»، گفت : در چارچوب این پویش، ۲۷۵ هزار بسته لوازم‌التحریر ، ۱۷۴ هزار کیف ، ۵۰ هزار جفت کفش و ۴۴ هزار دست لباس به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد تومان میان دانش‌آموزان توزیع شده است.

سردار مسلمی پور با تأکید بر حفظ کرامت دانش‌آموزان، افزود: مدیران مدارس در فرایند توزیع اقلام حمایتی ، نقش محوری داشتند تا کمک‌ها با شناخت دقیق‌تر از شرایط دانش‌آموزان به دست افراد نیازمند برسد.

بهسازی مدارس و توسعه فعالیت‌های جهادی

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با اشاره به اجرای مشترک طرح شهید عجمیان با وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: اطلاعات سه هزار مدرسه و بیش از ۲۲ هزار کلاس درس در سامانه مربوط ثبت و فعالیت‌هایی از جمله رنگ‌آمیزی و بهسازی فضا‌های آموزشی در تابستان انجام شده است.

سردار مسلمی پور ، این اقدامات را بخشی از ظرفیت فعالیت‌های جهادی برای ارتقای محیط آموزشی و بهبود شرایط مدارس دانست.

مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های علمی

وی همچنین از برگزاری رویداد‌های علمی دانش‌آموزی با وجود محدودیت‌های اجرایی و شرایط ناشی از جنگ خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه مشارکت تیم‌های پنج‌نفره دانش‌آموزی از سراسر کشور فراهم شد و برنامه‌ریزی برای معرفی و تجلیل از برگزیدگان در هفته بسیج دانش‌آموزی در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی بر ضرورت تقویت برنامه‌های شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های علمی و تربیتی کشور تأکید کرد.

برگزاری ۶۵۶ یادواره شهدا و توسعه برنامه‌های فرهنگی

سردار مسلمی پور با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هویتی سازمان بسیج دانش‌آموزی گفت : ۶۵۶ یادواره شهدا برگزار شده و فعالیت‌هایی از جمله روایتگری دفاع مقدس ، نمایشگاه‌های فرهنگی و برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدای دانش‌آموز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی همچنین از شکل‌گیری حدود ۶۰۰ پاتوق فرهنگی و اجتماعی نوجوانان با محور‌هایی همچون رسانه، مهارت، هنر، همدلی و روایتگری خبر داد.

اعزام دانش‌آموزان به کربلا و اردو‌های راهیان نور

سردار مسلمی پور با اشاره به برنامه‌های اربعین گفت: بیش از ۶۰ موکب در شش استان مرزی برپا شد و هزار و ۹۸۲ دانش‌آموز در قالب کاروان به کربلا اعزام شدند. همچنین ۳۰۲ موکب ویژه جاماندگان اربعین در سراسر کشور فعالیت کردند.

وی از اعزام بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز به اردو‌های راهیان غرب و شمال‌غرب و مناطق یادمانی نیز خبر داد و بر نقش این برنامه‌ها در تقویت هویت ملی و آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد.

تأکید بر تقویت آموزش آمادگی دفاعی

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با اشاره به همکاری بسیج دانش‌آموزی و آموزش‌وپرورش در درس آمادگی دفاعی گفت: در هفته گذشته، هزار و ۲۰۰ دبیر آمادگی دفاعی در تهران در دوره آموزشی یک‌روزه شرکت کردند.

سردار مسلمی پور پیشنهاد کرد: امکان ایجاد رشته تخصصی مرتبط با آموزش آمادگی دفاعی در دانشگاه فرهنگیان بررسی تا زمینه تربیت معلمان متخصص در این حوزه فراهم شود .

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی سازمان بسیج دانش آموزی ، از جمله هفته بسیج دانش‌آموزی، هفته استکبارستیزی، اردوهای راهیان نور و طرح‌های علمی و تربیتی، بر ضرورت استمرار جلسات شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی و تقویت همکاری دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با قدردانی از وزیر آموزش‌وپرورش و مسئولان این وزارتخانه، ابراز امیدواری کرد هماهنگی میان مجموعه‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌ها و ارتقای فعالیت‌های دانش‌آموزی را فراهم کند.