رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌وپرورش گفت: روز‌های منتهی به آغاز سال تحصیلی، دوره‌ای پرکار و حساس برای همه بخش‌های آموزش‌وپرورش بود و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای بازگشایی مدارس، با تلاش همکاران در سطوح مختلف، به‌موقع انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به بازگشایی مدارس پس از فعالیت مجازی و تعطیلی چند ماهه گفت: مدارس کشور با وجود شرایط دشوار و مسائل متعدد، با کمترین چالش بازگشایی شدند و اکنون باید با شناخت دقیق مسائل، تقویت همدلی و اطلاع‌رسانی صحیح، از مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت صیانت کنیم.

چهل‌ونهمین جلسه وبیناری این مرکز با حضور احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در کنار سیدمجتبی هاشمی، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست برگزار شد.

در این نشست برخط که با محوریت «مسائل مرتبط با مدارس و مراکز غیردولتی» و با عنوان «هم‌فکری برای مدرسه ـ همدلی برای ایران» برگزار شد، رؤسای حراست ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، مسئولان حراست محیط‌های پیرامونی، رؤسای ادارات مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی استان‌ها حاضر شده و مسائل مرتبط و مشترک دو حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در وبینار چهل و نهم حراست، بر ضرورت صیانت یکپارچه از مدارس دولتی و غیردولتی، مدیریت مسائل و آسیب‌های احتمالی، مقابله با بزرگ‌نمایی رسانه‌ای مشکلات و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف آموزش‌وپرورش تأکید شد.

بازگشایی مدارس با کمترین چالش انجام شد

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌وپرورش در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش مدیران، معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش برای آماده‌سازی مدارس در سال جدید درسی، اظهار داشت: روز‌های منتهی به آغاز سال تحصیلی، دوره‌ای پرکار و حساس برای همه بخش‌های آموزش‌وپرورش بود و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای بازگشایی مدارس، با تلاش همکاران در سطوح مختلف، به‌موقع انجام شد.

سیدمجتبی هاشمی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط خاص کشور و مسائل و محدودیت‌های موجود، مدارس پس از ماه‌ها فعالیت مجازی و تعطیلی بازگشایی شدند و کار خود را در فضایی آرام و حرفه‌ای دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی مسائل آموزش‌وپرورش تصریح کرد: در یک مجموعه بزرگ و گسترده، وجود مسائل و چالش‌ها طبیعی است؛ آنچه اهمیت دارد، شناخت درست مسائل، آمادگی برای مواجهه با آنها و تلاش برای مدیریت مؤثر شرایط است.

هاشمی همچنین از معلمان و مدیران مدارس که در طول تابستان برای آماده‌سازی محیط‌های آموزشی تلاش کردند و از کارکنان ادارات کل استان‌ها و ادارات مناطق و شهرستان‌ها که زمینه آغاز مناسب سال تحصیلی را فراهم آوردند، قدردانی کرد.

جنگ ترکیبی و تلاش برای تضعیف امید اجتماعی

رئیس مرکز حراست با اشاره به شرایط کنونی و جنگ ترکیبی دشمن، اظهار داشت: در کنار تهدید‌ها و فشار‌های مستقیم، دو عرصه اقتصاد و جنگ شناختی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ عرصه‌هایی که آثار آنها می‌تواند بر معیشت مردم، باور‌های عمومی و برداشت جامعه از شرایط کشور تأثیر بگذارد.

هاشمی گفت: در جنگ شناختی، با سیاه‌نمایی، جریان‌سازی رسانه‌ای و بزرگ‌نمایی مشکلات، تلاش می‌شود تصویری آشفته از وضعیت کشور ارائه و امید جامعه نسبت به آینده تضعیف شود.

وی افزود: ناامیدی می‌تواند جامعه را از تلاش برای بهبود شرایط بازدارد و زمینه پذیرش شکست را فراهم کند؛ ازاین‌رو، باید نسبت به شیوه بازنمایی مسائل و تأثیر آن بر افکار عمومی هوشیار بود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش همچنین ضمن اشاره به بازتاب برخی مسائل معیشتی و آموزشی در روز‌های منتهی به بازگشایی مدارس گفت: با وجود فشار‌ها و مشکلات موجود، همراهی معلمان و جامعه آگاه فرهنگیان موجب شد این تلاش‌ها به شکل مورد انتظار جریان‌های همسو با دشمن پیش نرود و بازگشایی مدارس با چالش مواجه نشود.

حراست در قبال مدارس دولتی و غیردولتی رویکردی یکپارچه دارد

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌وپرورش به ضرورت آمادگی سازمانی برای مواجهه با مسائل مختلف اشاره کرده و گفت: تعطیلی طولانی‌مدت مدارس و محدودشدن فعالیت‌های حضوری می‌تواند بر نظم سازمانی و روند عادی فعالیت‌ها اثر بگذارد؛ بنابراین، بازگشت به شرایط مطلوب مستلزم برنامه‌ریزی، هماهنگی و آمادگی همه بخش‌هاست.

هاشمی با یادآوری برخی اقدامات انجام‌شده برای تبیین مسائل و جلب حمایت بخش‌های مرتبط اظهار داشت: در این مسیر، تلاش شد مجموعه‌های نظارتی، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر با مسائل آموزش‌وپرورش آشنایی بیشتری پیدا کنند و زمینه لازم برای مواجهه با چالش‌های احتمالی فراهم شود.

وی افزود: پیش از آغاز سال تحصیلی، جلسات متعددی برای تبیین موضوعات و آماده‌سازی مجموعه‌های مرتبط برگزار شده بود و همکاران نیز در شناسایی آسیب‌ها، پیگیری مسائل و انجام اصلاحات موردنیاز مشارکت کردند.

رئیس مرکز حراست تأکید کرد: در نگاه مجموعه حراست، میان مدارس دولتی و غیردولتی تفاوتی در اصل مسئولیت صیانت وجود ندارد؛ وظایف حراست ناظر بر همه مدارس کشور است و باید در هر دو حوزه، مسائل و آسیب‌های احتمالی با دقت شناسایی و پیگیری شود.

ضرورت روشنگری در مواجهه با جریان‌سازی رسانه‌ای دشمن

هاشمی در ادامه با اشاره به بازتاب رسانه‌ای موضوع استعفای معلمان اظهار داشت: در برخی موارد، موضوعات محدود یا اتفاقات معمول در یک مجموعه بزرگ، از طریق انتشار فایل‌ها و ویدئو‌ها مورد توجه گسترده قرار می‌گیرند و ممکن است تصویری غیرمتناسب با واقعیت ایجاد کنند.

وی افزود: در مجموعه‌ای با بیش از یک میلیون نفر نیروی انسانی، بروز اتفاقاتی مانند استعفا، فوت، بیماری و نقل‌وانتقال نیروی انسانی، بخشی از تحولات طبیعی یک جامعه بزرگ کاری است و برای ارزیابی صحیح آنها باید آمار‌ها در بستر زمانی و با مقایسه سال‌های مختلف بررسی شوند تا به روشن‌شدن ابعاد واقعی مسائل کمک کند و مانع از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست، بر اثر بزرگ‌نمایی رسانه‌ای شود.

رئیس مرکز حراست همچنین با اشاره به گستردگی نقل‌وانتقالات نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: در تحلیل مسائل این مجموعه باید ابعاد سازمان، تعداد کارکنان و شرایط متفاوت افراد را در نظر گرفت و از تعمیم موارد محدود به کل نظام تعلیم و تربیت پرهیز کرد.

شناخت سازمان، مقدمه صیانت مؤثر از آموزش‌وپرورش

هاشمی با اشاره به ضرورت توسعه تعامل میان حراست و بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش اظهار داشت: صیانت از دستگاه تعلیم و تربیت، بدون شناخت دقیق مسائل آن امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو، لازم است همکاران حراست در سطوح مختلف، اشراف مناسبی بر مأموریت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه‌های مختلف آموزش‌وپرورش داشته باشند.

وی افزود: آشنایی با دیدگاه‌ها و مسائل بخش‌های مختلف، به شناسایی موضوعات مشترک، افزایش هماهنگی و تقویت همکاری میان مجموعه‌ها کمک می‌کند و زمینه تصمیم‌گیری و اقدام مؤثرتر را فراهم می‌سازد.

رئیس مرکز حراست به برگزاری نشست‌های مشترک با معاونت‌ها و بخش‌های مختلف وزارت اشاره کرد و گفت: این جلسات با هدف آشنایی بیشتر با حوزه‌های تخصصی، شنیدن دیدگاه‌های مسئولان و هم‌افزایی درباره مسائل مشترک طراحی شده‌اند.

هاشمی در پایان، بر ضرورت استمرار این تعاملات و بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های مختلف برای پیشبرد مأموریت‌های آموزش‌وپرورش تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با هم‌فکری، همدلی و شناخت دقیق مسائل، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مدارس، فرهنگیان و دانش‌آموزان فراهم شود.