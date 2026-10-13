به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با نصب این دکل که مجهز به نسل چهارم اینترنت پرسرعت ۴G است، بیش از ۱۱۰ خانوار روستایی از بستر امن و پرسرعت شبکه ملی اطلاعات بهره‌مند شدند.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در آیین بهره بقرداری از این دکل مخابراتی ضمن اشاره به عملکرد حوزه ارتباطات در منطقه لوداب تاکید کرد که در همین بخش برنامه ریزی برای احداث و ارتقای هفت ایستگاه ارتباطی شامل پنج ایستگاه نوساز و دو مورد ارتقای بستر در دستور کار قرار گرفته است.

محمد بهرامی همچنین درآیین افتتاح جاده ارتباطی گلزار شهدای گمنام لوداب نیز گفت:یکی از پروژه‌هایی که در لوداب حایز اهمیت بود الحاق ۳ روستای بزرگ و پرجمعیت اطراف شهر گراب لوداب بود که با پیگیری‌های مستمر این امر محقق شد.

وی گفت: روستا‌هایی که به شهر گراب ملحق شدند در بعضی از آنها کار جدول گذاری و آسفالت آنها انجام شده است.

وی اظهار کرد: در حوزه راهداری طرح‌های دیگری نظیر جاده امام زاده ولی حسین مورنا، جاده روستای آبمورد به هود در دست ساخت است.

بهشتی رو فرماندار شهرستان بویراحمد هم گفت: مبلغ یکصد میلیارد ریال به روستای آباده جهت جدول گذاری وبازگشایی معابر تخصیص داده شد.