رئیس شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ۱۴۹ بنای تاریخی را که نشان «سپر آبی» داشتند، نقض آشکار کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی دارابی در هفتمین نشست عادی شورای حکام گفت: این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که ایران عزیز و ملت بزرگوار آن ناخواسته درگیر دو جنگ تحمیلی از سوی دو قدرت اتمی دنیا؛ آمریکا و رژیم کودک‌کش اسرائیل شده است.

وی با اشاره به بمباران ۱۴ هزار مرکز اقتصادی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، بیمارستانی، آموزشی و دانشگاهی از جمله کشتار ۱۶۸ دانش آموز مظلوم میناب و شهادت رهبر انقلاب اسلامی گفت: به دلیل شرایط ناپایدار، امکان حضور برخی از میهمانان و اعضای شورا فراهم نشد که امیدوارم با پیروزی ملت بزرگ ایران، اجلاس بعدی را در شرایط صلح پایدار برگزار کنیم.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور ادامه داد: در جریان این جنگ تجاوزکارانه ۱۴۹ بنای تاریخی شامل ۵ اثر ثبت جهانی و ۴۹ موزه در ایران آسیب دیدند که در تمامی آنها نشان «سپر آبی» نصب شده بود و بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، این اماکن فرهنگی تاریخی نباید مورد حمله قرار می‌گرفتند.

دارابی ادامه داد: برگزاری این نشست در چنین شرایطی بیانگر تعهد و وفاداری جمهوری اسلامی ایران به صیانت و پاسداشت حوزه فرهنگ است.

وی افزود: همه ما که در حوزه فرهنگ و میراث ناملموس مأموریت داریم، باید تلاش مضاعفی را برای گفت‌و‌گو، اقناع، همدلی و همزبانی در سرلوحه کار‌های خود قرار دهیم.

رئیس شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی گفت: طی دو سال گذشته، برای کشور ما و برای بخشی از منطقه، شرایط جنگی و بحرانی منطقه، محدودیت رفت‌وآمد و ارتباطات و دشواری‌های ناشی از فضای بین‌المللی، بر امکان دیدار و همکاری حضوری اثر گذاشت. برخی برنامه‌ها ناگزیر به تعویق افتادند و تشکیل این نشست هم دیرتر از زمان مورد انتظار ممکن شد.

دارابی ادامه داد: با این همه، گفت‌و‌گو ادامه یافت، ارتباط با شبکه‌های تخصصی حفظ شد و مرکز میراث ناملموس تهران کوشید حتی در محدودترین شرایط، حضور منطقه‌ای و بین‌المللی خود را تداوم بخشد.

دارابی به برنامه‌های برگزارشده طی ۲ سال اخیر از جمله کارگاه برگزار شده در ارمنستان، برنامه زنان حامل میراث زنده، زمینه شبکه‌سازی سازمان‌های مردم‌نهاد، همکاری نهاد‌های حافظه برای نسل جوان، آموزش سیاست‌گذاران در ایران و ... اشاره کرد.

وی افزود: برای دوره ۲۰۲۶–۲۰۲۷ محور‌هایی همچون تاب‌آوری جوامع در برابر تغییر اقلیم، دانش بومی آب، دانش و شیوه‌های سنتی درمان، نظام‌های خوراک و دانش‌های وابسته به آن، و نیز برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای اجرای کنوانسیون ۲۰۰۳ در قزاقستان و ازبکستان پیشنهاد شده‌اند.

پایداری مالی و تجهیز منابع برای توسعه مأموریت‌های منطقه‌ای، افزایش مشارکت کشور‌ها و گسترش برنامه‌های تخصصی از دیگر نکاتی بود که رئیس شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی با آن اشاره کرد.