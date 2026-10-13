به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود جعفرنژاد در کارگاه آموزشی سامانه نهالستان تبریز، با تاکید بر ضرورت صیانت از جایگاه استان در تولید نهال سالم و باکیفیت افزود: این استان از جایگاه ممتازی در این زمینه برخوردار است و حفظ این جایگاه، مستلزم نظارت مستمر، رعایت ضوابط فنی و بهداشتی و همکاری همه فعالان زنجیره تولید و عرضه نهال است.

وی با بیان اینکه تولید نهال سالم، زیربنای احداث باغ‌های اقتصادی و پایدار و تضمین کننده بهره‌وری بلندمدت در بخش باغبانی است اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی این حوزه، فعالیت نهالستان‌ها و نهال‌فروشان غیرمجاز و عرضه نهال‌های فاقد کیفیت و سلامت لازم است که علاوه بر تهدید سلامت باغ‌ها و تحمیل خسارت به باغداران، می‌تواند اعتبار تولیدکنندگان مجاز استان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های میدانی بر نهالستانها گفت: بازدید از نهالستان‌ها باید به صورت ماهانه انجام شود و چک‌لیست‌های نظارتی به دقت تکمیل و توصیه‌های کارشناسان حوزه‌های باغبانی و حفظ نباتات به طور کامل اجرا شود.

جعفرنژاد با اشاره به رعایت الزامات فنی و بهداشتی در تمامی مراحل تولید، از انتخاب پایه و رقم تا عرضه نهال، برای اطمینان از سلامت محصول نهایی ادامه داد: انطباق برنامه تولید نهال با نیاز‌های واقعی شهرستان‌ها ضروری است چرا که تولید نهال باید مبتنی بر نیازسنجی دقیق و ظرفیت‌های باغبانی هر منطقه باشد تا ضمن جلوگیری از تولید ارقام کم‌تقاضا، زمینه تامین نهال مناسب با شرایط اقلیمی و نیاز‌های اقتصادی باغداران فراهم شود.

وی سامان‌دهی بازار عرضه نهال را از دیگر اولویت‌های این حوزه اعلام کرد و یادآور شد: فروش نهال‌های بی‌کیفیت و فاقد مجوز، به‌ویژه در حاشیه جاده‌ها و با قیمت‌های غیرمتعارف، از مشکلاتی است که طی سال‌های گذشته با آن مواجه بوده‌ایم و این وضعیت، انتخاب نهال سالم و اصیل را برای باغداران دشوار می‌کند و احتمال ورود نهال‌های نامناسب به باغ‌ها را افزایش می‌دهد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه مقابله موثر با این پدیده نیازمند مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های مسوول و تشکل‌های صنفی است گفت: در کنار اقدامات نظارتی دستگاه‌های دولتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق اصناف برای سامان‌دهی بازار و جلوگیری از فعالیت واحد‌های فاقد مجوز ضروری است.

جعفرنژاد افزود: این موضوع در کمیته نهال استان مطرح شده است و اتاق اصناف نیز در جریان موضوع قرار دارد و دستورالعمل مربوط به سامان‌دهی و جمع‌آوری نهال‌فروشان غیرمجاز در اختیار رییس اتاق اصناف قرار گرفته است و اقدامات لازم در این زمینه پیگیری خواهد شد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت ارتقای خدمات فنی به خریداران نهال، به تولیدکنندگان توصیه کرد هنگام فروش نهال، بروشور یا کارت راهنمای فنی شامل اطلاعات مورد نیاز درباره نحوه حمل و نقل، انتقال، کاشت، آبیاری و مراقبت‌های اولیه در اختیار باغداران قرار دهند.

جعفرنژاد ادامه داد: همان‌گونه که برچسب مشخصات نهال نقش شناسنامه آن را ایفا می‌کند، ارائه اطلاعات فنی و دستورالعمل‌های کاربردی نیز به باغدار کمک می‌کند تا از زمان تهیه نهال تا استقرار آن در باغ، اصول صحیح نگهداری را رعایت کند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بر ضرورت نوسازی نظام تولید نهال در استان تاکید کرد و گفت: باید به تدریج استفاده از پایه‌های بذری در تولید نهال کاهش یابد و حرکت به سمت توسعه پایه‌های رویشی و روش‌های نوین تکثیر در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در فصل کاشت سال گذشته، حدود سه هزار نهال سماق با استفاده از روش کشت بافت تولید شد و پیش بینی می‌شود این میزان در سال زراعی پیش رو افزایش یابد، اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های استان در تولید بادام، جهش مورد انتظار در کیفیت و میزان تولید این محصول محقق نشده است بنابراین باید ارقام باکیفیت و اقتصادی بادام بیش از گذشته وارد چرخه تولید نهالستان‌ها شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: ۳۷ نهالستان تایید شده در استان وجود دارد و تعدادی از این نهالستان‌ها از لحاظ کیفیت تولید نهال در سطح کشور نمونه هستند.