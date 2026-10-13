به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ موسوی‌فر گفت: در پی دریافت شکایت‌های متعدد از اتباع افغانستان درباره فعالیت فردی که با معرفی خود به‌عنوان مأمور پلیس، آنان را به بهانه‌هایی مانند نداشتن گذرنامه یا اقامت غیرمجاز سوار خودرو می‌کرد و پس از گرفتن اموالشان در حوالی جاده بهشت زهرا پیاده می‌کرد، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با تجمیع پرونده‌ها، حضور میدانی در محل‌های وقوع سرقت و بررسی اظهارات شاکیان، مشخصات ظاهری متهم را استخراج کردند. همچنین با همکاری کارشناسان چهره‌نگاری مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی، تصویری نزدیک به چهره متهم تهیه و در پرونده ثبت شد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران ادامه داد: بررسی‌های میدانی و تخصصی نشان داد متهم در یکی از موارد، پیش از ورود به محدوده وقوع سرقت، پلاک‌های خودرو را جدا کرده و با خودروی بدون پلاک تردد کرده است. کارآگاهان با انجام اقدامات کارشناسی، موفق به شناسایی پلاک اصلی خودرو شدند.

به گفته این مقام انتظامی، بررسی‌های تکمیلی نشان داد خودرو در اختیار فردی قرار دارد که آن را به‌صورت اقساطی خریداری کرده بود. مأموران پس از شناسایی متهم و هماهنگی قضایی، برای دستگیری وی به محل سکونتش مراجعه کردند، اما مشخص شد او محل را ترک کرده و مخفی شده است.

سرهنگ موسوی‌فر ادامه داد: با ادامه اقدامات تخصصی مشخص شد متهم به‌صورت نامنظم به منزل مجردی یکی از دوستانش در محدوده صالح‌آباد و جاده بهشت زهرا رفت‌وآمد دارد. در نهایت، کارآگاهان با کنترل محل و در یکی از مراجعات متهم، موفق به دستگیری وی شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به روند بازجویی‌ها گفت: متهم ابتدا ارتکاب جرائم را انکار کرد، اما در ادامه به بزه انتسابی اعتراف کرد و مشکلات مالی را انگیزه خود عنوان کرد. تاکنون ۱۲ نفر از مالباختگان شناسایی شده و علیه وی شکایت کرده‌اند.

سرهنگ موسوی‌فر در پایان خاطرنشان کرد: متهم با صدور قرار قضایی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ تهران به زندان معرفی شده است و پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.