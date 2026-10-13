به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، منوچهر تیموری، مدیرکل ثبت احوال استان قم گفت: در نیمه نخست امسال ۷ هزار و ۷۷۲ واقعه ولادت در استان قم به ثبت رسیده است، در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۸ هزار و ۲۲۷ مورد بود.

وی افزود: به‌طور میانگین ماهانه یک‌هزار و ۲۹۵ ولادت در استان ثبت شده است که این رقم در شش‌ماهه نخست سال گذشته حدود یک‌هزار و ۳۷۱ مورد بود.

مدیرکل ثبت احوال استان قم همچنین از ثبت ۳ هزار و ۴۶۱ واقعه وفات در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با ۳ هزار و ۶۶۴ مورد وفات ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته، ۲۰۳ مورد کاهش داشته است.

تیموری میانگین ماهانه وفات در استان را در شش‌ماهه نخست امسال حدود ۵۷۷ مورد اعلام کرد و افزود: این میانگین در مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۱۱ مورد بود.

وی در ادامه به فراوانی نام‌های انتخابی برای نوزادان در استان اشاره کرد و گفت: علی، امیرعلی، محمدحسین، حسین، امیرحسین، علیرضا، محمدحسن، محمدرضا، محمدمهدی و محمد، پرتکرارترین نام‌های انتخابی برای نوزادان پسر بوده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال استان قم افزود: در میان نوزادان دختر نیز نام‌های فاطمه، زهرا، زینب، ریحانه، نورا، حلما، رقیه، پناه، ماهلین و رستا بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

تیموری میانگین سن پدر در زمان تولد نخستین فرزند را ۳۲ سال و میانگین سن مادر را ۲۷ سال اعلام کرد.