به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، در دیدار با جمعی از پرستاران که به مناسبت روز بزرگداشت مقام پرستار برگزار شد، با بیان اینکه انسان باید از امکانات و داشته‌های خود برای کمک به دیگران استفاده کند، گفت: هنر انسان این است که از امکانات و توانایی‌های خود برای خدمت به دیگران استفاده کند.

آیت‌الله عبادی با تجلیل از شغل پرستاری، افزود: هنگامی که پرستار وارد اتاق بیمار می‌شود، حضور و توجه او می‌تواند موجب آرامش بیمار شود و بخشی از نگرانی‌ها و رنج‌های او را کاهش دهد و پرستاری، رسالت التیام درد و احیای امید است.

وی با بیان اینکه خدمت به انسان‌ها باید در کنار سایر اعمال عبادی مورد توجه قرار گیرد، گفت: انجام واجبات دینی در جای خود اهمیت دارد، اما انسان نباید از فرصت کمک به دیگران غافل شود؛ حل مشکلات انسان‌ها، فارغ از نوع و شکل این مشکلات، از ارزش معنوی بالایی برخوردار است و کسی که برای رفع نیاز‌های دیگران تلاش می‌کند، در مسیر ارزشمندی گام برمی‌دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه پرستاران از فرصت ارزشمند خدمت به انسان‌ها برخوردارند، افزود: اگرچه پرستاری در قالب یک شغل و مسئولیت اداری تعریف می‌شود و تأمین هزینه‌های زندگی نیز از حقوق طبیعی کارکنان است، اما این موضوع هیچ منافاتی با نیت الهی و ارزش معنوی خدمت ندارد.