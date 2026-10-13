با برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ دسته یک فوتسال کشور و مشخص شدن گروه‌بندی تیم‌ها، دو نماینده استان کردستان، پاریزه‌ر کردستان و وارو انرژی مریوان، حریفان خود را شناختند و برای آغاز رقابت‌ها از دوم آبان‌ماه آماده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مراسم قرعه‌کشی این دوره از رقابت‌ها با حضور ۲۴ تیم برگزار شد و بر اساس گروه‌بندی اعلام‌شده، تیم پاریزه‌ر کردستان در گروه خود با تیم‌های نفت امیدیه، اردکان یزد، آرمان زنجان، نود بیرجند و اتحاد سرخس هم‌گروه شده است.

تیم وارو انرژی مریوان نیز در گروه خود باید به مصاف تیم‌های پاس تهران، بستنی‌ساز گرگان، مقاومت البرز، سروقامتان یزد و پترواروند آبادان برود.

مسابقات لیگ دسته یک فوتسال کشور از دوم آبان‌ماه آغاز می‌شود و دو نماینده کردستان در نخستین دیدار‌های خود به مصاف حریفان می‌روند.

بر این اساس، پاریزه‌ر کردستان در هفته نخست میهمان آرمان زنجان خواهد بود و وارو انرژی مریوان نیز در کرج مقابل مقاومت البرز صف‌آرایی می‌کند.

حضور دو نماینده کردستان در این رقابت‌ها، فرصتی برای نمایش توانمندی فوتسال استان در سطح کشور و رقابت با تیم‌های حاضر در لیگ دسته یک فراهم می‌کند.