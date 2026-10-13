به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدبه اسلامی، نویسنده کتاب «آخرین شیفت زندگی» در آیین رونمایی این اثر گفت: کتاب «آخرین شیفت زندگی» زندگی این شهید مهناز نعمتی را از دوران کودکی تا لحظه شهادت روایت می‌کند و به دشواری‌های حرفه پرستاری، تلاش‌های کادر سلامت و فداکاری پرستاران در مسیر مراقبت از بیماران می‌پردازد.

وی افزود: کتاب با روایت دوران کودکی شهیده نعمتی آغاز می‌شود و به انتخاب رشته پرستاری، علاقه او به این حرفه و سختی‌هایی می‌پردازد که در دوران تحصیل در رشته پرستاری و فعالیت در حوزه کادر سلامت وجود دارد. تلاش کردم این شهیده را نماینده‌ای از جامعه پرستاری بدانم و بخشی از دشواری‌های این شغل و زحماتی را که پرستاران متحمل می‌شوند، به تصویر بکشم.

خانم اسلامی افزود: همچنین در مصاحبه‌هایی که با خانواده و همکاران شهیده نعمتی انجام دادم، آنها از رفتار مهربانانه و دلسوزانه او با بیماران می‌گفتند و تاکید کردند که مانند یک مادر از بیماران مراقبت می‌کرد.

نویسنده کتاب «آخرین شیفت زندگی» گفت: یکی از نکات مهم در زندگی این شهیده، توجه ویژه او به بیماران بود؛ به‌طوری‌که در آخرین وصیت خود نیز بر اهمیت رسیدگی به بیماران تأکید داشت. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه مراقبت از بیماران در زندگی و نگاه حرفه‌ای او به پرستاری است.

وی با اشاره به نحوه شهادت مهناز نعمتی گفت: این پرستار شهید با بیش از ۵۰ درصد سوختگی به شهادت رسید. تلاش کردم با انجام مصاحبه‌هایی با خانواده، دوستان و همکاران او، خاطرات و روایت‌های مربوط به زندگی شخصی و حرفه‌ای این شهیده را گردآوری و در قالب یک کتاب زندگی‌نامه تنظیم کنم.

اسلامی با تأکید بر اهمیت ثبت خاطرات شهدای پرستار اظهار کرد: هدف از نگارش این کتاب، ثبت و ماندگار کردن خاطرات شهداست تا این روایت‌ها برای نسل‌های آینده باقی بماند و آیندگان بتوانند با مراجعه به آنها، از زحمات پرستاران و رشادت‌های این قشر در مسیر خدمت به مردم آگاه شوند.

خانم اسلامی پیش از این کتاب در آرزوی دیدن هایکا برگرفته از زندگینامه مهشید گودرز شهیده پرستار مدافع سلامت را به نگارش درآورده است.