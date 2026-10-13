رئیس سازمان غذا و دارو گفت: شاهد نوآوری تجهیزات پزشکی هستیم و ۱۷ محصول جدید تولید شده و رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ما شاهد نوآوری تجهیزات پزشکی هستیم و ۱۷ محصول جدید تولید شده و رونمایی می‌شود، معضل سختی که صنعت تجهیزات پزشکی را آزار می‌دهد، مطالبات از مراکز درمانی است و اداره صنعت بدون نقدینگی کار دشواریست، در بیشتر جلسات دولت، وزیر بهداشت پیگیر بودجه بیمه‌هاست تا بیمه‌ها بتوانند مطالبات را پرداخت کنند.

پیرصالحی بیان کرد: در تامین ارز دستگاه‌های تجهیزات پزشکی و دارویی علی رغم ارسال به وزارت صنعت هنوز تخصیص‌ها انجام نشده است، وزارت بهداشت از تجهیزات تولید داخل با کیفیت حمایت می‌کند، تجهیزات پزشکی باکیفیت مورد استقبال پزشکان است، ما تغییراتی در اداره کل تجهیزات پزشکی شروع کرده‌ایم.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ما برای نقد شدن مطالبات تمام تلاشمان را می‌کنیم هر چند در نیست اختیارات ما نیست، اما از طریق معاون اول رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه پیگیری لازم را انجام می‌دهیم.