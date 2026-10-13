پیش‌بینی وضعیت جوی استان مرکزی؛ رگبار پراکنده باران و احتمال رعدوبرق

اداره کل هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد: طی دو روز آینده تحت تأثیر عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو، ناپایداری همرفتی در برخی نقاط استان موجب رگبار پراکنده باران، احتمال رعدوبرق و وزش باد خواهد شد.