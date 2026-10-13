پیشبینی وضعیت جوی استان مرکزی؛ رگبار پراکنده باران و احتمال رعدوبرق
اداره کل هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد: طی دو روز آینده تحت تأثیر عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو، ناپایداری همرفتی در برخی نقاط استان موجب رگبار پراکنده باران، احتمال رعدوبرق و وزش باد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بر اساس بررسیهای هواشناسی، ناپایداریهای جوی به ویژه در ساعات بعدازظهر امروز سهشنبه (۲۱ مهر ۱۴۰۵) در برخی مناطق استان فعال خواهد بود.
با توجه به ماهیت رگباری بارشها، احتمال تشدید بارندگی در برخی نقاط دور از انتظار نیست.
از نظر دمایی نیز تا پایان هفته نوسان قابل ملاحظهای پیشبینی نمیشود و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود.