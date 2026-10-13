وزیر آموزش‌وپرورش خواستار تدوین شاخص‌های پیامدی برای ارزیابی عملکرد بسیج دانش‌آموزی، بازنگری در اساسنامه این تشکل و توسعه اردو‌های راهیان نور و راهیان پیشرفت شد و تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی و تکمیل برنامه‌های کنگره شهدای دانش‌آموز را از اولویت‌های همکاری آموزش‌وپرورش و بسیج برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش در نشست شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی با تأکید بر ضرورت سنجش نتایج فعالیت‌های تربیتی، خواستار تدوین شاخص‌های پیامدی برای ارزیابی عملکرد بسیج دانش‌آموزی، بازنگری در اساسنامه این تشکل و توسعه اردو‌های راهیان نور و راهیان پیشرفت شد و تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی و تکمیل برنامه‌های کنگره شهدای دانش‌آموز را از اولویت‌های همکاری آموزش‌وپرورش و بسیج برشمرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که آثار فعالیت‌های فرهنگی ممکن است در کوتاه‌مدت به‌طور کامل آشکار نشود، از مسئولان بسیج دانش‌آموزی خواست شاخص‌هایی مشخص برای سنجش اثربخشی برنامه‌ها طراحی کنند تا گزارش عملکرد این مجموعه، علاوه بر اقدامات انجام‌شده، میزان تأثیرگذاری آنها را نیز نشان دهد.

ضرورت بازنگری در اساسنامه بسیج دانش‌آموزی

کاظمی با اشاره به تصویب اساسنامه بسیج دانش‌آموزی در سال ۱۳۷۵، بازنگری در این سند را متناسب با شرایط و اقتضائات امروز ضروری دانست و پیشنهاد داد گروهی با مشارکت بخش پرورشی آموزش‌وپرورش و مسئولان بسیج، این موضوع را بررسی کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بسیج را ظرفیتی متعلق به مجموعه کشور دانست و بر تقویت فرهنگ ایثار، مقاومت، عدالت‌خواهی و خدمت‌رسانی در محیط‌های آموزشی تأکید کرد.

کاظمی بر تقسیم کار مشخص میان بخش‌های مختلف، استفاده از ظرفیت آموزش‌وپرورش، بسیج فرهنگیان و بسیج دانش‌آموزی و پرهیز از موازی‌کاری تأکید کرد و آمادگی وزارت آموزش‌وپرورش را برای پشتیبانی از اجرای برنامه‌های مشترک اعلام کرد.

توسعه اردو‌های تربیتی و راهیان نور و پیشرفت

وزیر آموزش‌وپرورش اردو‌های هدفمند و متناسب با علایق دانش‌آموزان را از فرصت‌های مهم تربیتی دانست و خواستار قرار گرفتن اردو‌های راهیان نور و راهیان پیشرفت در اولویت برنامه‌های مشترک شد.

وی بر ضرورت به‌روزرسانی محتوای این اردو‌ها و طراحی برنامه‌ای منسجم با مشارکت آموزش‌وپرورش تأکید کرد و افزود: برای مدارس باید برنامه‌های مشخص و قابل اجرا پیش‌بینی شود.

تأکید بر تقویت تشکل‌ها و کنگره شهدای دانش‌آموز

کاظمی توسعه کمی و کیفی تشکل‌های بسیج دانش‌آموزی، به‌ویژه در مدارس راهبردی و استعداد‌های درخشان، را ضروری دانست و بر تقویت حضور و فعالیت تشکل‌های دانش‌آموزی و بسیج فرهنگیان در مدارس تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه یاد و نام شهدا در تربیت نسل نوجوان، خواستار پیگیری و تکمیل برنامه‌های کنگره شهدای دانش‌آموز شد و آمادگی خود و معاونان وزارتخانه را برای همراهی در این مسیر اعلام کرد.

هدف‌گذاری برای اعتکاف دانش‌آموزی و برنامه‌های مناسبتی

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، اعتکاف دانش‌آموزی را از موقعیت‌های مهم تربیتی برشمرد و خواستار هدف‌گذاری برای مشارکت دانش‌آموز در سال جاری شد.

وی همچنین پیشنهاد‌هایی درباره برنامه‌ریزی برای مناسبت‌هایی مانند ۱۳ آبان و هفته بسیج مطرح کرد و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط برای اجرای برنامه‌ها تأکید داشت.