گزارش ویژه «کاریکاتورِ خبری روز» این هفته، مجموعه‌ای از تازه‌ترین آثار کارتونیست‌های بین‌المللی را پیش روی شما می‌گذارد؛ آثاری که به روشنی نمایانگر قدرت خیره‌کننده ایران در منطقه است. این کاریکاتور‌ها که در بزرگ‌ترین رسانه‌های جهان منتشر شده، حاکی از ورود مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به معادلات نوین جهانی است. امروز، قلم کاریکاتوریست‌های بین‌المللی نیز این حقیقت را فریاد می‌زند که قواعد بازی در غرب آسیا برای همیشه تغییر کرده و ایران با تکیه بر قدرت موشکی، وطن‌پرستی بی نظیر مردمی و حاکمیت مطلق بر تنگه هرمز، به قدرت بزرگ جهانی مبدل شده است. این آثار، با زبان کاریکاتور و با بیانی هنری، «اقتدار بلامنازع ایران در تنگه هرمز» و توان بازدارندگی نظامی ایران اسلامی در منطقه را به شکلی تأثیرگذار و شیوا به تصویر کشیده‌اند. هنرمندانِ و کارتونیست‌های چیره دست بین المللی، از سراسر جهان، در این هفته و در این گزارش «کاریکاتورِ خبری روز» هم‌نوا شده‌اند تا توانِ نظامیِ بازدارنده و اتحادِ استراتژیک ملت ایران را با زبان هنر به تصویر بکشند. وحدت و یکپارچگیِ ملت، در کنارِ اقتدارِ دفاعی، در این آثار به عنوان ضامنِ بقا و پیشرفتِ ایرانِ عزیز مورد تأکید قرار گرفته است. تماشای این آثارِ فاخر جهانی، درکی تازه از عظمت و اقتدار ایران را به بیننده هدیه می‌دهد که در آینه هنرِ طراحان و کاریکاتوریست‌های جهان بازتاب یافته است.

عکاس : تهیه گزارش : سهراب سیدجمالی