رئیس کل سازمان نظام پرستاری، مهم‌ترین مسائل و مشکلات و چالش‌های حرفه پرستاری را در آستانه روز پرستار تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری ، روز سه شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در نشست خبری که به مناسبت روز پرستار در سالن کنفرانس سازمان نظام پرستاری برگزار شد، با عنوان این مطلب که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و آماده هر اتفاقی هستیم، گفت: شاید مهم‌ترین چالش کشور، مشکلات اقتصادی است که شامل کارکنان حوزه سلامت نیز می‌شود.

وی افزود: پرستاران در دو جنگ اخیر پای کار بودند و جامعه متوجه اهمیت خدمات نظام سلامت شد.وجود ۲۴ شهید پرستار در دو جنگ اخیر، نشان می‌دهد که جامعه پرستاری همواره جلودار خدمت به مردم ایستاده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: واقعیت این است که باید خودمان را در نظام سلامت برای هر سناریویی آماده کنیم. از ابلاغ دستورالعمل مقابله با طاعون در مرز‌ها و سایر آمادگی‌ها در حوزه سلامت، نشان می‌دهد که کشور در شرایط عادی نیست.

نجاتیان اظهار داشت: در شرایط کنونی، تأمین منابع یکی از مسائل بسیار مهم است که شامل منابع مالی، دارویی و انسانی است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های پرداختی سلامت از جیب مردم، ادامه داد: امیدواریم حساب‌های ملی سلامت به روز شود تا بدانیم چگونه باید هزینه‌ها را مدیریت کنیم. نظام سلامت به قدر کافی شفافیت مخصوصا در حوزه مالی ندارد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اظهار داشت: به نظر می‌رسد مردم باید از اطلاعات منابع حوزه سلامت آگاه شوند و بدانند این پول‌ها کجا و چگونه هزینه می‌شود و ما معتقدیم تعرفه‌های پرستاری بسیار کم است و نمی‌تواند هزینه‌های پرستاران را جبران کند.

نجاتیان همچنین اضافه کرد: ما خواستار شفافیت در منابع مالی نظام سلامت هستیم.تفاوت در پرداختی‌های نظام سلامت در دنیا فرمولی دارد که ما هم باید از این فرمول‌ها تجربه بگیریم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: بیشترین مشکل در تعرفه پرستاری، مبلغ و نحوه توزیع آن است که شفافیت لازم را ندارد. البته فرمول آن را به وزارت بهداشت داده‌ایم.

وی افزود: متاسفانه مشکل پرستارنما‌ها نمایان شده و وزارت بهداشت مسئول برخورد با این قبیل اقدامات است. اما سازمان نظام پرستاری آماده همکاری با وزارتخانه برای برخورد با چنین تخلفاتی است.

نجاتیان گفت: موضوع مراقبت در منزل، اهمیت زیادی دارد که نظام سلامت کشور هنوز به درک آن واقف نشده است.پوشش بیمه‌ای خدمات مراقبت در منزل، یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ما ۳۸ خدمت پرستاری را با همکاری سازمان استاندارد ثبت کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این خدمات را افزایش دهیم.

وی افزود: منشور حقوق پرستاران، یکی دیگر از موضوعات مهمی است که پیگیر آن بودیم و برای اولین بار این منشور را در کشور منتشر کردیم.

نجاتیان گفت: بعد از دو جنگ اخیر، شاهد افزایش اختلالات روان در جامعه بودیم که شامل جامعه پرستاری نیز می‌شود. بر همین اساس با همکاری سازمان نظام روان‌شناسی، ارائه خدمات سلامت روان را برای پرستاران در نظر گرفتیم.