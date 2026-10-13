به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ از رکود خارج خواهد شد و رشد مثبت ۳.۶ درصد را در این سال تجربه خواهد کرد.

این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران در سال جاری را ۷۸.۶ درصد پیش بینی کرده و انتظار دارد در سال ۲۰۲۷ از شتاب تورم در ایران کاسته شود و نرخ تورم در این سال به ۴۲ درصد برسد.

تراز حساب‌های جاری ایران برای امسال منفی ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است. در سال ۲۰۲۷ تراز حساب‌های جاری ایران مثبت خواهد شد و به ۱.۲ درصد می‌رسد.

این گزارش نرخ بیکاری ایران را نیز ۹.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ پیش بینی کرده و از کاهش این رقم به ۹ درصد در سال ۲۰۲۷ خبر داده است.

بر اساس این گزارش صندوق بین المللی پول انتظار دارد به رغم تلاش‌های تحریمی آمریکا علیه ایران شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ بهبود پیدا کند.