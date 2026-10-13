همزمان با سومین سال نسل‌کشی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل در غزه و در آستانه سالروز تاسیس رژیم صهیونیستی که با اقدام و حمایت قاطع حکومت انگلیس انجام شد، خشم و انزجار از رژیم اسرائیل و هرگونه همدستی با این رژیم در انگلیس به اوج رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ حزب سبز انگلیس که پیشتاز احزاب این کشور در نسل‌کشی خواندن اقدامات رژیم اسرائیل در غزه بود، به تازگی و در نشست سالانه اخیر اعضای این حزب، قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که در آن صهیونیسم فرقه‌ای نژادپرست اعلام شده است. اقدامی که با استقبال گسترده مردمی و فعالان ضدجنگ و صلح‌طلبان مواجه شده است.

یک عضو حزب سبز انگلیس می‌گوید: «این تصمیم درباره یک ایدئولوژی (صهیونیست) است که عده‌ای از افراد معین، در زمانی خاص آن را تولید کرده‌اند و نژادپرستانه است.»

حزب سبز انگلیس در مصوبه جدید خود همچنین، حمایتش از تشکیل دولت مستقل فلسطینی را هم در سراسر فلسطین تاریخی اعلام کرد، مواضعی که موجب خشم رژیم صهیونی شد و این رژیم ورود زک پولانسکی، رهبر حزب سبز انگلیس را به اسرائیل ممنوع کرد، اما هواداران صلح و فلسطین از جمله شمار فراوانی از یهودیان انگلیس، از مواضع حزب سبز قاطعانه حمایت کردند.

یک فعال مدنی در انگلیس می‌گوید: موافقم که ایدئولوژی صهیونیست نژادپرستانه است. فکر می‌کنم این موضع از این جهت هم مفید است که به مردم کمک می‌کند میان یهودیت و صهیونیسم تمایز بگذارند و به‌ویژه میان اسرائیل به‌عنوان یک کشور و یهودیان پراکنده در سراسر جهان تفاوت قائل شوند.

شمار زیادی از یهودیان در انگلیس که بار‌ها در اعتراض به جنایات اسرائیل علیه ملت‌ها پرچم این رژیم را به آتش کشیدند از مصوبه حزب سبز علیه رژیم اسرائیل همچون مواضع ضد صهیونیستی احزاب لیبرال دموکرات، حزب ملی اسکاتلند و حزب شین فن در ایرلند شمالی حمایت کردند.

یک شهروند انگلیسی یهودی در این باره می‌گوید: صهیونیسم آشکارا نژادپرستی است و سابقه طولانی در نژادپرستی و اقدامات استعمارگرانه دارد. همه در حزب سبز و بیشتر مردم بریتانیا موافق‌اند که صهیونیسم نژادپرستی و عمیقا خشونت‌آمیز است. افراد زیادی در سازمان صدای یهودیان برای آزادی (Jewish Voice for Liberation) صهیونیسم را فرقه نژادپرست و اقدامات اسرائیل را در غزه نسل‌کشی می‌دانند.

در تازه‌ترین انتخابات میاندوره‌ای در انگلیس، حزب سبز پس از حزب حاکم کارگر بیشترین آرا را کسب کرد و به گفته تحلیل‌گران اگر انتخابات سراسری در این کشور امروز برگزار شود، حزب سبز ۱۰ درصد از مجموع آرا را به خود اختصاص می‌دهد.

نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت مردم انگلیس ماه‌هاست قطع کامل همکاری حکومت انگلیس با رژیم صهیونیستی را خواستارند و از اینکه این روند همچنان ادامه دارد، خشمگین هستند.