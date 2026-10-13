به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس شاخص جهانی INFORM در سال ۲۰۲۵، ایران با امتیاز ۶ از ۱۰ در رتبه ۲۸ از میان۱۹۱ کشور از نظر ریسک بحران‌ها و بلایای طبیعی قرار گرفت شاخصی که میزان مواجهه با مخاطرات، آسیب‌پذیری و ظرفیت مقابله با بحران را ارزیابی می‌کند.

قرار گرفتن ایران در رتبه ۲۸ با امتیاز۶ از ۱۰، به‌تنهایی به معنای رتبه ۲۸ در بلایای طبیعی نیست. اهمیت اصلی داده‌ها در امتیاز بالای بعد مخاطرات و مواجهه است و موضوعی که ضرورت سرمایه‌گذاری در مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، مدیریت منابع آبی، توسعه سامانه‌های هشدار سریع و ارتقای آمادگی در برابر حوادث را برجسته می‌کند.

شاخص INFORM Risk Index یک ابتکار مشترک بین‌المللی است که با همکاری نهاد‌های سازمان ملل متحد، کمیسیون اروپا و سازمان‌های بشردوستانه برای ارزیابی خطر بحران‌ها و بلایای طبیعی در کشور‌های جهان تهیه می‌شود.

استاندار مازندران می‌گوید: بنا بر پیش بینی هواشناسی؛ از نیمه مهر تا اواخر آذر، شاهد طوفان و افزایش بارندگی در استان خواهیم بود بنابراین تشکیل ستاد ویژه برای پیشگیری از وقوع بحران ضروری است.

یونسی افزود: مقرر شد با تشکیل ستاد بحران در فرمانداری‌های استان، اقدامات اولیه برای پیشگیری از حوادث انجام شود.

زینب نجاتی و گزارشی در این زمینه: