وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در بررسی حوادث رانندگی، علاوه بر عوامل انسانی، استاندارد بودن خودروها، عملکرد تجهیزات ایمنی از جمله کیسه‌های هوا و رعایت ضوابط در ساخت و نگهداری جاده‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی در همایش ملی استاندارد که امروز (۲۱ مهر ۱۴۰۵) در سالن اجلاس سران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اولویت دادن به سلامت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، گفت: ملاحظات اقتصادی و تولیدی نباید موجب نادیده گرفتن الزامات سلامت و ایمنی شود.

وی گفت: ارتقای کیفیت و حفظ سلامت مردم نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و سازمان ملی استاندارد در این زمینه نقشی اساسی بر عهده دارد.

وزیر بهداشت با اشاره به پیامد‌های آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها، ادامه داد: آلودگی هوا یکی از عوامل مهم تهدیدکننده سلامت عمومی در جهان است و مقابله با این معضل به رعایت استانداردها، کنترل آلاینده‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

ظفرقندی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر سلامت مردم خارج از حوزه مستقیم نظام سلامت قرار دارد، افزود: سلامت جامعه تنها به خدمات ارائه‌شده در مراکز درمانی محدود نیست، بلکه عوامل متعددی در محیط زندگی، محیط کار، حمل‌ونقل، کیفیت محصولات و میزان آلاینده‌ها بر سلامت انسان تأثیر می‌گذارند.

وی همچنین با اشاره به حوادث جاده‌ای و خسارت‌های ناشی از تصادفات، بر ضرورت توجه به استاندارد‌های ایمنی خودروها، کیفیت جاده‌ها و سایر عوامل مؤثر بر کاهش حوادث تأکید کرد و گفت: رعایت استاندارد‌ها در حوزه‌های مختلف می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌ها و حفاظت از جان مردم داشته باشد.

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه توسعه پایدار و همه‌جانبه بدون استقرار نظام استاندارد مؤثر امکان‌پذیر نیست، افزود: اگر به دنبال رشد و توسعه پایدار جامعه هستیم، باید از نظام استاندارد کارآمد و سازمان استانداردی مقتدر و آگاه به تحولات روز برخوردار باشیم.

ظفرقندی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی مستمر استاندارد‌ها بیان کرد: استاندارد موضوعی ثابت و تغییرناپذیر نیست؛ زیرا دانش، فناوری، محصولات و عوامل تهدیدکننده سلامت به‌طور مداوم در حال تغییر هستند. ازاین‌رو، کنترل کیفیت و بازنگری استاندارد‌ها باید متناسب با تحولات علمی و شرایط روز انجام شود.

وی ادامه داد: تحقق این هدف مستلزم ارتباط مستمر و مؤثر میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های اجرایی است تا تحولات و مخاطرات جدید شناسایی و راهکار‌های مناسب برای مدیریت آنها تدوین شود.

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به برخی مخاطرات مرتبط با آلاینده‌های شیمیایی، باقی‌مانده دارو‌های دامپزشکی و سایر عوامل اثرگذار بر سلامت، بر ضرورت پایش مستمر، کنترل کیفیت و تقویت نظارت‌های تخصصی تأکید کرد.

ظفرقندی در پایان خاطرنشان کرد: سلامت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با استاندارد قرار گیرد و با همکاری نهاد‌های علمی، تخصصی و اجرایی می‌توان زمینه ارتقای کیفیت محصولات، کاهش مخاطرات و بهبود سلامت جامعه را فراهم کرد.