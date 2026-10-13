پیکر حاجیه‌بانو محمدیان، همسر شهید علی ملکی و مادر شهیدان عباس و باقر ملکی، صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولان استانی از بهشت رضای ایلام تشییع و در جوار گلزار شهدای علی‌صالح صالح‌آباد خاکسپاری شد.

ایلام، بدرقه‌گر همسر و مادر شهیدان ملکی

ایلام، بدرقه‌گر همسر و مادر شهیدان ملکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم تشییع این مادر فداکار، از بهشت رضای ایلام آغاز شد. اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولان استانی در این مراسم حاضر شدند و پیکر او را تا محل خاکسپاری بدرقه کردند.

حاجیه‌بانو محمدیان، سال‌ها یاد همسر و فرزندان شهیدش را زنده نگه داشت. صبر و استقامت او، الگویی برای خانواده‌های ایثارگر و نمادی از فداکاری مادران شهید بود.

نماز بر پیکر این بانوی صبور را حجت‌الاسلام والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، اقامه کرد.

در حاشیه مراسم، پیام تسلیت معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور قرائت شد. این پیام، جایگاه والای این مادر ایثارگر را در سطح ملی نشان می‌دهد.

شهید عباس ملکی در سال ۶۱ در منطقه گره شیر به شهادت رسید. شهید باقر ملکی نیز در سال ۶۴، همراه با پدرش، در شهر ایلام به درجه رفیع شهادت نائل آمد.