به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ پاسدار حسن امینی در نشست خبری با خبرنگاران در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی رشت از برگزاری رزمایش «جان‌فدای ایران» در رشت خبر داد و گفت: این رزمایش از ساعت ۱۳ تا ۱۸ باحضور بیش از ۴۰ هزار نفر پنجشنبه ۲۳ مهر در محدوده میدان شهدای ذهاب رشت تا میدان بسیج (صیقلان) برگزار می‌شود.

او با اشاره به اینکه محدودیت‌های ترافیکی در بخش‌هایی از مرکز شهر اعمال خواهد شد افزود: در طول ۴۷ سال گذشته ، هر زمان خطری کشور را تهدید کرده، مردم برای مقابله با آن وارد میدان شده‌اند و در دفاع از کشور و انقلاب نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه حضور مردم در میدان و خیابان در کنار نیرو‌های مسلح از مؤلفه‌های مورد تأکید در این رزمایش است، گفت: رزمایش «جان‌فدای ایران» با هدف تقویت روحیه سلحشوری مردم و انتقال پیام آمادگی آنان برای دفاع از ایران و انقلاب اسلامی اجرا می‌شود.

سرهنگ حسن امینی با اشاره به اینکه نیرو‌های بسیجی و مردمی در قالب بیش از ۲۰۰ گردان در این رزمایش سازماندهی شده‌اند، گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم رشت در این برنامه حضور داشته باشند و احتمال افزایش این تعداد نیز وجود دارد.

فراخوان رسانه‌ها برای پوشش گسترده رزمایش

او با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس و روایت حضور مردم در این رویداد افزود: تمامی رسانه‌های دیداری و نوشتاری، رسانه‌های مجازی و فعالان فضای مجازی در پوشش این رزمایش مشارکت خواهند داشت.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت گفت: تولیدات رسانه‌ای از زمان آغاز رزمایش تا پایان آن و پس از برگزاری برنامه، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند زمینه انعکاس گسترده حضور مردم را فراهم کند.

سرهنگ امینی با بیان اینکه این رزمایش می‌تواند به‌عنوان رویدادی مهم در تاریخ رشت ثبت شود، از مردم خواست با حضور خانوادگی و همراه داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در این برنامه شرکت کنند.

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در مرکز رشت

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به پیامد‌های ترافیکی برگزاری رزمایش و پیش‌بینی حضور گسترده مردم گفت: با توجه به حضور شرکت‌کنندگان، محدودیت‌هایی در عبور و مرور خودرو‌ها در بخش‌هایی از مرکز شهر اعمال خواهد شد.

او با اشاره به برگزاری جلساتی با پلیس راهور استان برای هماهنگی اجرای این محدودیت‌ها افزود: محدوده میدان بانک ملی و خیابان شهرداری، سبزه‌میدان، محدوده خیابان علم‌الهدی تا میدان شهرداری، خیابان سعدی از بازار روز تا میدان شهرداری و محدوده سرای حاجی‌آباد از خیابان مطهری تا میدان بسیج (صیقلان) از جمله مناطق مشمول محدودیت هستند.

سرهنگ امینی گفت: در خیابان آیت‌الله احسان‌بخش، خیابان تختی در محدوده چهارراه گلسار تا تختی و مسیر میدان زرجوب تا میدان بسیج و محدوده منتهی به میدان شهرداری نیز محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

او با بیان اینکه این محدودیت‌ها از بامداد روز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ آغاز می‌شود، افزود: تردد خودرو‌های شخصی در محدوده‌های اعلام‌شده ممنوع خواهد بود و پارک خودرو‌های شخصی و اداری نیز در این مسیر‌ها مجاز نیست.