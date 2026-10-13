به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم از فارس و لر گرفته تا ترک و کرد، در زمایش جانفدایان استان همدان در میدان امام خمینی گرد هم آمدند تا شکوه همبستگی و اقتدار ایران را به دشمنان نشان دهند.

همبستگی که حول محور اسلام، فرهنگ، هویت و تاریخ و تمدن ایران استمرار دارد و در برابر مهاجمان خارجی پایدار بوده و به برکت نظام اسلامی، قدرتی و قوامی صد چندان پیدا کرد به طوری که در سه جنگ تحمیلی بر برابر جبهه استکبار سربلند بیرون آمد.

این ترکیب جمعیتی تصویر واقعی از آمادگی قشر‌های مختلف برای حفظ ارزش‌های والا و دفاع از ایران اسلامی است.

با دوراندیشی، این سرمایه اجتماعی می‌تواند در دوران پس از جنگ، بستری برای کمک به بهبود شرایط کشور در عرصه‌های مختلف باشد.