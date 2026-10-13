رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میاندوآب از راهیابی ارشیا علاقمند، نابغه شطرنج این شهرستان و استاد فیده کشور، به ترکیب اصلی تیم ملی شطرنج دانش‌آموزی ایران برای حضور در رقابت‌های المپیاد جهانی ۲۰۲۶ برزیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امیر محمدیانی گفت: اردوی انتخابی تیم ملی شطرنج دانش‌آموزی کشور با حضور برترین و عنوان‌دارترین شطرنج‌بازان ایران در محل فدراسیون شطرنج برگزار شد و ارشیا علاقمند توانست با نمایش درخشان فنی، جواز حضور در کاروان اعزامی به المپیاد جهانی را کسب کند.

او افزود: این موفقیت بزرگ، نه تنها برای جامعه ورزشی میاندوآب، بلکه برای ورزش استان آذربایجان‌غربی افتخارآمیز است و نام این شهرستان را بار دیگر در عرصه‌های بین‌المللی طنین‌انداز خواهد کرد.

المپیاد ورزشی دانش‌آموزان جهان (ISF Gymnasiade 2026) قرار است از ۱۲ تا ۱۷ آذرماه امسال به میزبانی شهر ریو دو ژانیرو برزیل برگزار شود و علاقمند به عنوان نماینده شایسته کشورمان در این آوردگاه جهانی حاضر خواهد شد.

این استاد فیده شطرنج که سوابق درخشانی در کارنامه خود دارد، پیش از این نیز توانسته بود با کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در کشور چین (رده سنی زیر ۱۶ سال)، توانمندی‌های بالای خود را به رخ رقبا بکشد. همچنین در کارنامه افتخارات او، قهرمانی انفرادی در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور (۱۴۰۴) با کسب امتیاز کامل (هفت از هفت) به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده آمادگی بالای این ورزشکار جوان است.

محمدیانی در پایان، ضمن ابراز خرسندی از این موفقیت، تأکید کرد که سرمایه‌گذاری بر روی استعدادهای پایه، راهبرد اصلی اداره ورزش و جوانان میاندوآب است و درخشش علاقمند، الگویی الهام‌بخش برای سایر نخبگان ورزشی این خطه خواهد بود.