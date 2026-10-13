به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مدیر کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان، از هدف‌گذاری وزارت ارتباطات برای اتصال روستا‌های بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات در راستای تکالیف برنامه هفتم توسعه، خبر داد.

حجت اله امینی افزود: پروژه توسعه شبکه ارتباطی در روستای اوزون دره ازبخش مرکزی قزوین در راستای تحقق عدالت ارتباطی، با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و از محل اعتبارات طرح خدمات اجباری روستایی (USO) به بهره‌برداری رسید.

امینی تصریح کرد: با تخصیص اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان، زیرساخت‌های لازم برای دسترسی ۱۱۱ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۳۱۸ نفر به اینترنت پرسرعت نسل سوم و چهارم (۳G/۴G) فراهم شد که گامی مهم در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات در مناطق روستایی استان محسوب می‌شود.

بخش مرکزی قزوین دارای ۴۶روستا است که ۳۳ روستا ارتقا یافته و مابقی در برنامه توسعه قرار دارند.