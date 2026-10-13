دانش‌آموز دبیرستان دوره اول فرزانگان ۳ استان البرز، در رویداد دانش‌آموزی «از ایده تا اختراع» با ارائه دو طرح پژوهشی در حوزه کودکان با نیاز‌های ویژه، موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانش‌آموز دبیرستان دوره اول فرزانگان ۳ استان البرز، در رویداد دانش‌آموزی «از ایده تا اختراع» با ارائه دو طرح پژوهشی در حوزه کودکان با نیاز‌های ویژه، موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شد.

پانیسا کیا، دانش‌آموز دبیرستان دوره اول فرزانگان ۳ استان البرز، در رویداد دانش‌آموزی «از ایده تا اختراع» با ارائه دو طرح پژوهشی در حوزه کودکان با نیاز‌های ویژه، موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شد.

این دانش‌آموز در بخش «آموزش استثنایی و فناوری‌های توانمندساز»، برای طرح «توسعه زیست‌حسگر کاغذی بزاقی برای غربالگری پردازش شنوایی در محیط‌های آموزشی استثنایی» مدال طلا و برای طرح «فرمولاسیون قطره چشمی نانوامولسیون زیستی جهت پیشگیری از آسیب شبکیه در کودکان با اختلالات بینایی مادرزادی» مدال نقره را کسب کرد.

همچنین طرح پژوهشی برگزیده مدال نقره وی، در نخستین همایش فناوری‌های نوین و دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، از میان ۷۶ طرح ارائه‌شده، در جمع ۱۹ طرح منتخب برای تجاری‌سازی قرار گرفت و زمینه بررسی انعقاد قرارداد مشارکت برای آن فراهم شد.

رویداد «از ایده تا اختراع» در چارچوب رویکرد‌های ترویجی و حمایتی مرتبط با جشنواره جوان خوارزمی سمپاد، بر شناسایی و پرورش ایده‌های خلاقانه دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه تبدیل ایده‌های علمی به طرح‌های پژوهشی و نوآورانه تأکید دارد. جشنواره جوان خوارزمی نیز با فراهم‌کردن بستری برای ارائه، ارزیابی و حمایت از دستاورد‌های دانش‌آموزی، در مسیر تقویت روحیه پژوهشگری، خلاقیت و نوآوری و پیوند ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان با نیاز‌های جامعه گام برمی‌دارد.

جوایز این رویداد با مشارکت سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور، دانشکده علوم بین‌رشته‌ای دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، شرکت آمیتیس ژن و مرکز فناوری و نوآوری ایران اهدا شد.

این موفقیت، نمونه‌ای از ظرفیت علمی و پژوهشی دانش‌آموزان سمپاد در ارائه راهکار‌های نوآورانه برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه، به‌ویژه در حوزه آموزش استثنایی و ارتقای کیفیت زندگی کودکان با نیاز‌های ویژه است.