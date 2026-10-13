به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسلم محمدیاران با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در تحول نظام قضایی اظهار کرد: توسعه خدمات الکترونیک با هدف تسهیل فرایند‌های قضایی، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سرعت و دقت در ارائه خدمات به مردم دنبال می‌شود.

وی با اشاره به صدور نخستین ضمانت الکترونیک در استان بیان کرد: الکترونیکی شدن این فرایند می‌تواند به کاهش گردش اسناد کاغذی و تسهیل انجام امور مرتبط کمک کند.

وی همچنین عملیاتی شدن ارجاع هوشمند پرونده‌ها را اقدامی مؤثر در سامان‌دهی گردش کار شعب و بهبود مدیریت پرونده‌ها دانست و افزود: استفاده از سامانه‌های هوشمند، با رعایت ضوابط قانونی، ظرفیت مناسبی برای افزایش نظم و کارآمدی در فرایند‌های قضایی فراهم می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی تأکید کرد: بهره‌گیری هدفمند از فناوری اطلاعات، در کنار صیانت از حقوق شهروندان و رعایت مقررات قانونی، می‌تواند دسترسی مردم به خدمات قضایی را تسهیل و کیفیت خدمت‌رسانی را بهبود بخشد.

صدور نخستین ضمانت الکترونیک و راه‌اندازی ارجاع هوشمند پرونده‌ها، از اقدامات صورت‌گرفته در مسیر توسعه خدمات دیجیتال و تحقق اهداف تحول قضایی در استان خراسان شمالی است.